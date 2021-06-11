Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни удостоена Николь Фургал

11 июня, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни присуждено представительнице Витебской области Николь Фургал. Награждение прошло сегодня во время открытия ХХ Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2021", передает корреспондент БЕЛТА.

Также Николь вручен приз имени Владимира Мулявина, который основан по решению Президента.

Николь Фургал - стипендиат специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Николь с детства занимается музыкой. В пять лет стала солисткой шоу-групы "Какао". Сейчас она солистка шоу-группы "Со-Ни-Ка".

Третью премию и звание лауреата получила Ангелина Василевская (Минск), вторую премию - Анна Титович (Брестская область), первую - Денис Чураков (Могилевская область).

Церемонию награждения провел художественный руководитель Национального академического концертного оркестра, председатель жюри конкурса народный артист Беларуси профессор Михаил Финберг.

ХХ Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2021" открылся сегодня вечером и пройдет по 13 июня. Он соберет талантливых исполнителей, поэтов, музыкантов, композиторов, мастеров. Проект направлен на сохранение и развитие родного языка, традиций и национальной музыки, способствует объединению творческих сил, преемственности поколений.-0-