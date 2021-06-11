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Культура
11 июня 2021, 21:55

Маркевич: благодаря фестивалю "Маладзечна", мы понимаем, насколько богата культура нашей страны

Анатолий Маркевич
Анатолий Маркевич

11 июня, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Благодаря национальному фестивалю белорусской песни и поэзии "Маладзечна", мы понимаем, насколько богата культура нашей страны, заявил журналистам министр культуры Анатолий Маркевич перед официальным открытием фестиваля, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы встречаемся вместе, чтобы отпраздновать юбилейный фестиваль, 20-й в этом году. По людям, которые прибывают в Молодечно (а они улыбаются, у них прекрасное настроение), мы понимаем, что все делаем правильно. Собираемся вместе, чтобы в очередной раз подчеркнуть значимость нашей культуры, истории, нашей спадчыны. На этой основе мы строим настоящее и будущее нашей страны, потому что культура объединяет людей. И благодаря этому празднику мы понимаем, насколько богата культура нашей страны, нашей Республики Беларусь", - сказал Анатолий Маркевич.

Он заметил, что культурные традиции передаются молодежи, а она с удовольствием их подхватывает. "Поэтому я уверен, что у нашей страны замечательное будущее, раз такие прекрасные люди здесь живут и работают, делятся с окружающими богатым творчеством, добавил министр.

ХХ Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2021" пройдет с 11 по 13 июня и соберет талантливых исполнителей, поэтов, музыкантов, композиторов, мастеров. Проект направлен на сохранение и развитие родного языка, традиций и национальной музыки, способствует объединению творческих сил, преемственности поколений.-0-

Фото Сергея Шелега

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