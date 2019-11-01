1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Гридюшко оставил должность генерального директора Большого театра Беларуси в связи с окончанием трудового контракта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе театра.

Владимир Гридюшко занимал должность генерального директора Большого театра Беларуси с 2009 года. Под его руководством было осуществлено более 60 постановок, в том числе оперы "Седая легенда", "Пиковая дама", "Князь Игорь", "Набукко", "Аида", "Риголетто", балеты "Витовт", "Анастасия", "Анюта", "Жизель, или Вилисы", "Щелкунчик, или Еще одна Рождественская история", "Лауренсия".

Для участия в масштабных проектах приглашались такие известнейшие режиссеры и хореографы, как Никита Долгушин, Андрейс Жагарс, Александр Титель, Нина Ананиашвили, Владимир Васильев, Андрис Лиепа.

Гастроли Большого театра Беларуси регулярно проходят в Германии, Австрии, Китае, Мексике и т.д. Всего за последние десять лет музыканты, солисты оперы и балета выступили более чем в 40 странах мира. В филиалах Большого театра, которые были созданы в Гомеле, Могилеве, Новополоцке, на сценических площадках в Витебске, Гродно, Борисове и в других городах постоянно проходят концерты и показы спектаклей Большого театра Беларуси.

По инициативе Владимира Гридюшко реализованы масштабные культурные проекты: Минский международный Рождественский оперный форум, Минский международный Рождественский конкурс вокалистов, фестиваль оперного и балетного искусства "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов", "Большой новогодний бал в Большом театре", "Балетное лето в Большом".

Совместно с издательством "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" издана "Большая энциклопедия Большого театра Беларуси". Ежемесячно выходит театральный журнал "Партер".

В 2016 году Владимир Гридюшко награжден медалью Франциска Скорины. Он является членом жюри международных конкурсов вокалистов в Германии, Франции, Болгарии.-0-