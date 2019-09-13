Гридюшко: премьера оперы "Князь Игорь" пройдет с аншлагом

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера оперы "Князь Игорь" Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси пройдет с аншлагом, сообщил журналистам генеральный директор театра Владимир Гридюшко, передает корреспондент БЕЛТА.
Премьера оперы "Князь Игорь" 15-16 сентября откроет 87-й сезон Большого театра. "Опера пройдет с аншлагом. Билеты на два дня премьерных показов давно проданы", - сказал Владимир Гридюшко.
Нынешняя постановка станет шестым обращением театра к партитуре Александра Бородина. Постановщики спектакля обещают представить яркое действо, одновременно монументальное и динамичное, вневременное и актуальное. Над спектаклем работает мощная творческая команда: дирижер-постановщик - народный артист, лауреат Государственной премии Беларуси Александр Анисимов, режиссер-постановщик - обладатель медали Франциска Скорины Галина Галковская, художник-постановщик, работающий над сценографией и костюмами, - народный художник России, лауреат Государственной премии Беларуси Вячеслав Окунев, хормейстер-постановщик - народная артистка, лауреат Государственной премии Беларуси Нина Ломанович, балетмейстер-постановщик - народный артист Беларуси Юрий Троян.
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