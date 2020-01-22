Гродно и Белосток планируют совместный музыкальный фестиваль

22 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно и Белосток могут стать площадками для совместных концертов и продвижения культурных достижений Беларуси и Польши. Реализацию совместного фестиваля сегодня обсудили председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект может быть представлен публике уже осенью 2020 года. Первые концерты состоятся в Гродно на базе областной филармонии. В частности, прорабатывается совместное выступление Гродненской капеллы с польскими коллегами. Аналогичные выступления планируется организовать в Белостоке.

"Фестиваль мог бы стать площадкой для продвижения достижений культуры Беларуси и Польши, презентации молодых исполнителей, композиторов. Также к участию в проекте могут быть привлечены представители эстрады", - отметил Артур Михальский. Он уверен, что реализация проекта позволит еще больше укрепить сотрудничество между Гродненской областью и регионами Польши, позволит соседям лучше узнать друг друга. Сейчас над творческой составляющей, нюансами организации концерта, его программой будут работать специалисты двух стран.

Владимир Кравцов подчеркнул, что Гродненская область заинтересована в развитии сотрудничества во всех сферах. Тем более что в плане взаимодействия с польской стороной есть положительный опыт.

"У нас реализуются проекты в различных направлениях, в том числе в экономике. С участием польского капитала создаются серьезные мебельные производства в Гродно и Сморгони. Есть интерес в сфере логистики", - отметил Владимир Кравцов. Активно взаимодействует регион с польскими партнерами в сфере туризма. Создан трансграничный веломаршрут "АвгустВело", который проложен от Гродно до границы с Польшей на Августовском канале. Международный веломаршрут планируют закольцевать и продлить по двум сторонам границы до Беловежской пущи. Есть и другие наработки в этой сфере.-0-