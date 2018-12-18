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"Хрусталь" Дарьи Жук не вошел в шорт-лист премии "Оскар"

Культура 18.12.2018 | 07:47
Кадр из фильма
Кадр из фильма

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм режиссера Дарьи Жук "Хрусталь" не вошел в шорт-лист 91-й кинопремии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Список претендентов на "Оскар" в девяти категориях размещен на сайте на Американской академии киноискусств, которая присуждает эту награду, сообщает БЕЛТА.

В категории "Лучший фильм на иностранном языке" в шорт-лист вошли 9 картин. Это "Перелетные птицы" (Колумбия), "Виновный" (Дания), "Работа без авторства" (Германия), "Шоплифтеры" (Япония), "Айка" (Казахстан), "Капернаум" (Ливан), "Рим" (Мексика), "Холодная война" (Польша), "Пылающий" (Республика Корея).

Эти девять фильмов выбирали из 87 картин, вошедших в лонг-лист премии - среди них был и белорусский "Хрусталь".

Дарья Жук: в реальность выдвижения на "Оскар" своего фильма "Хрусталь" поверила не сразуДарья Жук: в реальность выдвижения на

Как призналась Дарья в интервью корреспонденту БЕЛТА, делая фильм о молодежи 90-х, не думала, что картина вызовет интерес столь широкой зрительской аудитории.

Окончательный список номинантов в каждой категории станет известен 22 января 2019 года, вручение премии "Оскар" запланировано на 24 февраля.

Как сообщалось, действие фильма "Хрусталь" разворачивается в 1996 году, история навеяна юностью самой Дарьи Жук. Девушка-диджей, которая живет в Минске, мечтает переехать в Чикаго, чтобы стать профессионалом. При оформлении документов на визу она допускает ошибку, из-за чего ей приходится провести неделю в маленьком заводском городке, жители которого далеки от нонконформистского свободного духа. Съемки фильма проходили в Беларуси. В его создании принимали участие кинокомпания "Демарш-фильм", Национальная киностудия "Беларусьфильм", компании Unfound Content, Fusion Features, Vice Films (США), а также немецкие и российские продюсеры. Мировая премьера фильма состоялась в июне 2018 года на международном кинофестивале в Карловых Варах.-0-

Фильм "Хрусталь" в Беларуси посмотрели более 18 тыс. зрителейФильм "Хрусталь" в Беларуси посмотрели более 18 тыс. зрителей
Два уикенда фильм занимал третье место минского бокс-офиса, многие сеансы прошли с аншлагом, а прокат картины был продлен на две недели.

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Теги
Беларусь, кино, Оскар
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