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29 мая 2020, 18:37

Художественную выставку ко Дню защиты детей открыли в Бресте

На выставке
На выставке

29 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась выставка работ выпускников городской детской школы изобразительных искусств имени А.А. Алонцева, приуроченная к Международному дню защиты детей, передает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция называется "Лучшие из лучших", и это, по мнению директора школы Светланы Вяль, не преувеличение. На выставке представлено более 70 итоговых творческих работ учащихся разных лет, объединенных несколькими темами: "Год малой родины", "Брест - город творческий" и "Весь мир - театр, а люди в нем актеры". В свое время картины выставлялись на разных площадках города порознь, но в одном зале впервые.

Произведения ребят выполнены в разных техниках: масло, акварель, графика, пастель, вытинанка. Их объединяет любовь к родному краю, своему городу, путешествиям и творчеству. На полотнах юных художников изображен удивительный, волшебный мир, населенный красивыми людьми. Рассматривая эти работы, в памяти невольно всплывают строки известной песни Гребенщикова: "Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой".

"Дети воспринимают мир не так, как взрослые. Они рисуют свое видение окружающей действительности, нередко идеализируя ее. Этим и отличается их творчество от работ взрослых художников, которые зачастую завидуют детской непосредственности и оптимизму. С возрастом такое радостное отношение к жизни куда-то уходит. Нам, художникам-учителям, повезло: мы немного другие, потому что подпитываемся положительной детской энергетикой", - призналась Светлана Вяль.

Детская школа изобразительных искусств имени А.А. Алонцева в Бресте существует более 40 лет. За это время из ее стен вышли около 2 тыс. выпускников. Некоторые продолжили художественное образование, став профессиональными художниками, архитекторами, дизайнерами. Сейчас в школе обучаются 275 ребят на бюджетной основе и почти столько же - на платной. Творческие композиции учащихся неоднократно отмечались дипломами и грамотами на выставках и конкурсах городского, республиканского и международного уровней.

В связи с эпидситуацией главными героями вернисажа стали не авторы работ, а их педагоги. Обращаясь к ним, заведующая выставочным залом Екатерина Шевченко отметила высокий уровень экспозиции. "Уже есть звонки, люди интересуются выставкой, многие собираются прийти небольшими группами. Сейчас такое редко бывает. Первые отзывы от зрителей, которые случайно зашли сегодня в зал, очень положительные. Это, конечно, оценка не только детей, но и ваша", - сказала она.

Окунуться в волшебный мир детского творчества можно будет до 15 июня.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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