IFMC представит в Витебске мировую премьеру "Вия" и "Анну Каренину" в новой трактовке

16 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Артистов из Беларуси, Бельгии, Испании, Нидерландов, России и Украины соберет в Витебске XXXII Международный фестиваль современной хореографии (IFMC), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центре культуры "Витебск".

IFMC пройдет с 18 по 23 ноября. На открытии зрители увидят легендарную "Анну Каренину" - пластический спектакль без слов в исполнении артистов Московского государственного академического театра имени Вахтангова. Режиссер спектакля Анжелика Холина представит свою трактовку романа - женщина не должна быть предметом удовлетворения мужского самолюбия.

В целом афиша IFMC-2019 представлена разноформатными постановками. 19-20 ноября состоится мировая премьера балета "Вий" в исполнении академического театра "Киев Модерн-балет". Постановка будет представлена сразу на двух сценах: на витебской - IFMC и минской - Большой театр оперы и балета. 21 ноября состоится показ работы бельгийского хореографа Яна Мартенса Sweat Baby Sweat, основанный на разных языках движения - йога, цирковая акробатика и даже рок-н-ролл. Пермский государственный театр "Балет Евгения Панфилова" привезет две премьеры: одноактные балеты "Лабиринт" и "Человек воздуха". На закрытии фестиваля 23 ноября будет представлен лучший спектакль международного форума танца Tanzmesse-2018 в Дюссельдорфе - Oskara в исполнении компании танца Kukai Dantza (Испания).

Основным событием IFMC-2019 станет белорусский конкурс современной хореографии, заявки на который принимаются до 21 октября. Кстати, одна из уже поступивших - от трио из пограничных войск Беларуси. Работы финалистов поклонники фестиваля увидят 22 ноября.

В дни фестиваля состоятся интерактивные лекции, теоретические мастер-классы, семинары, круглые столы. Традиционно в фойе концертного зала "Витебск" будут экспонироваться выставки.

Учредители - Витебский облисполком, Министерство культуры, Витебский горисполком, Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси. Организатор - Центр культуры "Витебск".-0-