Имя представителя Беларуси на "Евровидении-2020" станет известно 28 февраля

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имя представителя Беларуси на конкурсе песни "Евровидение-2020" станет известно 28 февраля в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24" во время финального гала-концерта национального отбора, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.

"Финальное шоу начнется 28 февраля в 22.00. Прямую трансляцию концерта по традиции увидят зрители телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также посетители сайта Белтелерадиокомпании, - рассказала Светлана Смолонская-Красковская. - Аудиотрансляцию в режиме онлайн представит радиостанция "Радиус FM". Ведущими концерта будут Евгений Перлин и Хелена Мерааи, комментировать в радиоэфире будут Герман Малыщицкий и Ольга Венская".

Гала-концерт в этом году впервые пройдет в одном из павильонов национальной киностудии "Беларусьфильм". "Обширное пространство площадью 1 тыс. кв.м позволит смонтировать сцену, используя желаемое световое, звуковое и экранное оборудование, поиграть с расположением выступающих, ведущих и жюри, увеличить сценическое пространство и танцпол, - отметила руководитель пресс-службы. - Команда медиахолдинга приступит к монтажу сцены и оборудования уже 24 февраля, а 25 и 26 февраля всех финалистов ожидают индивидуальные репетиции. Это позволит конкурсантам отработать вокальные и хореографические особенности своих номеров. 27 февраля вечером и 28-го днем состоятся генеральные репетиции гала-концерта, при этом первый прогон пройдет в режиме прямого эфира".

Финалисты нацотбора были определены 27 января. На финишную прямую вышли Анастасия Гламозда ("Burning again"), Дарья Хмельницкая ("On Fire"), AURA ("Барані сваё"), VAL ("Да вiдна"), Анжелика Пушнова ("True Love"), NAPOLI ("Dоn't let me down"), Саша Захарик ("Rocky Road"), КейСи ("Chili Pepper"), Ян Ярош ("Fire"), Анастасия Развадовская ("Hello"), CHAKRAS ("La-ley-la"), Анастасия Малашкевич ("Invisible"). Согласно жеребьевке, откроет гала-концерт NAPOLI, а под завершающим 12-м номером выступит VAL.

65-й конкурс песни "Евровидение" в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал, где выступит представитель Беларуси, пройдет 12 мая, второй - 14 мая, финал запланирован на 16 мая.

Подготовку и проведение национального отбора осуществляют Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза и Министерство культуры, которое выступает соорганизатором.-0-