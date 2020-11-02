Инклюзивный проект о синтезе живописи Зенько и поэзии Богдановича представят в Минске

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инклюзивный арт-проект художника Василия Зенько "Паэзія кропак... Багдановіч" откроется 6 ноября в Литературном музее Максима Богдановича в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Картины Василия Зенько представляют собой органический синтез живописи и поэзии. Для каждого произведения в качестве литературной основы взяты отрывки из стихов Максима Богдановича, в том числе из сборника "Вянок". Во всех работах в верхнем левом углу расположены отрывки из стихов поэта, которые переведены на шрифт Брайля с соблюдением международных стандартов. Арт-проект снимает границы в доступе для слабовидящих и незрячих людей к произведениям искусства - это важный шаг на пути к созданию безбарьерной среды в Беларуси", - отметили организаторы.

Посетить проект можно по 3 декабря.

Василий Зенько окончил Белорусскую государственную академию искусств. Он является председателем секции монументально-декоративного искусства Белорусского союза художников, членом Белорусского союза дизайнеров. С 1995 года участвует в республиканских и международных выставках. Художник реализовал около 20 персональных арт-проектов в Беларуси, России и Польше. Произведения Василия Зенько находятся в Национальном художественном музее Беларуси, Национальном центре современных искусств Беларуси, Центре современного искусства в Витебске, Музее современного русского искусства (Нью-Йорк, США), а также в частных коллекциях Беларуси, Германии, Норвегии, России, Польши, Турции, Франции.-0-