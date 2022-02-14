История трагической любви: концерт на стихи Владимира Короткевича пройдет в музее Богдановича

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литературном музее Максима Богдановича 16 февраля пройдет концерт композитора Михаила Барановского, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Программа "Нельга забыць, альбо Леаніды не вернуцца да Зямлі" - история трагической и возвышенной любви, воплощенная в словах и пении, - своеобразное отражение поэтических образов, которыми проникнут роман Владимира Короткевича. "Стихи из этой книги - произведения главного героя, 30-летнего писателя, который почувствовал, что жив, когда встретил ту самую женщину. Но предчувствие, что они никогда не будут вместе, убивает его, поэтому все написано на нерве, трагично и возвышенно", - рассказали организаторы.

"Леаніды не вернуцца да Зямлі (Нельга забыць)" - роман Владимира Короткевича. В него включены стихи, написанные будто бы главным героем Андреем Гринкевичем. Сам писатель определил роман как "почти что сентиментальный".-0-