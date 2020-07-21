21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательские проекты для краеведов, экскурсоводов и туристов презентовали в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам ведущего специалиста издательства "Беларусь" Анжелы Садовской, как правило, такие издания выходят на трех языках - русском, белорусском и английском. Все это позволяет сделать их доступными, в том числе для зарубежного туриста. Одним из последних в издательстве увидел свет альбом известного фотохудожника Анатолия Клещука "Пад небам Беларусі". Это уже четвертое издание с абсолютно новыми фотоснимками, которые отражают красоту природы, животного и растительного мира Беларуси в разные времена года. Также недавно в издательстве вышел фотоальбом "Мир. Замок", который представляет богатый иллюстративный и текстовый материал и может стать прекрасным подарком для гостей страны.

"Месяц назад свет увидела книга Анатолия Федорука "Старинные усадьбы Гродненщины". Это настоящий бестселлер, - отметила Анжела Садовская. - Мы ежедневно получаем до 10-15 звонков с вопросом, где можно приобрести это издание. Это продолжение. Первая часть вышла в 2014 году". В основе книг Анатолия Федорука - большая поисковая работа. Материал будет очень полезным для гидов при разработке маршрутов по этому региону.

Более 10 книг опубликованы в серии "Падарожжа па роднаму краю", приуроченной к Году малой родины. Как ожидается, серия будет продолжена.

Ведущий специалист издательства "Беларусь" также акцентировала внимание на путеводителе Николая и Евгения Чирских "Минск: справочник туриста", на двухтомнике Виктора Корбута и Дмитрия Ласько "Мінск. Спадчына сталіцы Беларусі 1918-2018" и "Мінск. Спадчына старога горада", который поможет ближе познакомиться с белорусской столицей. Анжела Садовская также презентовала путеводитель "Беларусь приглашает", переведенный на английский, французский и китайский языки. Благодаря ему можно узнать о достопримечательностях и архитектуре всех областей страны, а также белорусской кухне. Большой интерес у туристов, несомненно, вызовут комплекты открыток "Мінск" и "Беларусь".

Директор издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" Ольга Ванина обратила внимание на книгу Николая Пивовара "Сядзібы Віцебшчыны". Это справочное издание представляет собой не только карту-схему размещения усадьб в регионе, но и рассказывает об их состоянии. Автор работал над ним около 10 лет. "Книга хорошо иллюстрированная, но мы не ставили целью сделать ее презентационной. Она больше для работы, для экскурсоводов, для тех, кто работает с детьми, в отделах культуры, кто живет в этом районе и интересуется его достопримечательностями", - добавила она.-0-