Изменения в концертный график оркестра Михаила Финберга вноситься не будут

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в концертный график Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга вноситься не будут. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в оркестре, комментируя новость о срочной госпитализации маэстро.

Михаил Финберг был экстренно госпитализирован. У него возникли проблемы с сердцем, но сейчас его состояние нормализуется.

"Все выступления оркестра пройдут в плановом режиме. В частности, 17 января состоится XX Праздник музыки "Заслаўе-2020", 25 января пройдет наша традиционная встреча и концерт для работников Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Уже раскуплены все билеты на музыкальный проект "Мінскі джаз", который в этом году в 31-й раз состоится 31 января и 1 февраля в клубе имени Дзержинского в Минске", - рассказали в оркестре.-0-