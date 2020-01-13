Юбилей Аркадия Берина! Грандиозный концерт под управлением маэстро состоится 6 февраля

Когда день рождения именинника становится поводом для праздника всей страны, это неоспоримое свидетельство его роли и значимости. Юбилей выдающегося белорусского дирижера Аркадия Берина будет ознаменован грандиозным концертом, который состоится 6 февраля.

Свой юбилей Аркадий Берин отмечает 13 января. Творческий путь этого музыканта начался в 1968 году с преподавательской деятельности в Белорусской государственной консерватории, а позднее Аркадий Берин стал заведующим кафедрой оркестрового и оперно-симфонического дирижирования. По его инициативе и при самом активном участии в Беларуси регулярно проводились республиканские и кафедральные конкурсы молодых дирижеров, которые становились путевкой в жизнь для многих талантливых музыкантов. За годы преподавательской деятельности класс Аркадия Берина окончили свыше 70 выпускников-дирижеров, многие из которых сейчас занимают места в ведущих музыкальных коллективах и учебных заведениях Республики Беларусь. Кроме того, невозможно переоценить вклад маэстро в фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" в Беларуси.

В историю страны вошел феерический концерт "Поющие фонтаны" в честь 950-летия Минска, где Аркадий Берин дирижировал Государственным академическим симфоническим оркестром. Не менее запоминающимися были концерты Хосе Каррераса и Горана Бреговича в Минске, дирижером которых также был маэстро Берин.

Всю свою жизнь именинник посвятил музыке, щедро делясь своей любовью к искусству с благодарной публикой, направляя свою неиссякаемую творческую энергию на создание новых проектов и концертных программ, которые становились настоящими событиями для почитателей классики.

6 февраля всех музыкальных гурманов ждет подарок - концерт Аркадия Берина, посвященный 75-летию именитого дирижера. С присущей ему любовью маэстро желает разделить эти радостные моменты со своими слушателями и коллегами, которые соберутся в этот вечер в Белорусской государственной филармонии, чтобы поздравить великого дирижера. Гостем концерта станет выдающийся скрипач-виртуоз Максим Венгеров, который ради возможности выступить на сцене с маэстро изменил свой плотный рабочий график. Зрителей ждет полное погружение в шедевры классической музыки и возможность увидеть на одной сцене прославленных музыкантов, чьи выступления всегда проходят с сенсационным успехом.

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