Юбилейная экспозиция студенческих работ представлена в Новом замке в Гродно

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в Сенаторском зале Нового замка представлены 28 работ студентов Гродненского государственного колледжа искусств, сообщает БЕЛТА.

"Приоритетом уже 30 лет мы ставим академическую подготовку, общехудожественную подготовку. У нас только одна специальность, но мы должны дать такую базу для наших учащихся, которая позволяла бы им в дальнейшем смело выбирать любое направление, которое они пожелают. Вот это главная базовая основа, на который мы держимся, наш костяк. Наши учащиеся не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами успешно работают", - рассказал преподаватель Гродненского государственного колледжа искусств Сергей Петровский.

Экспозиция приурочена к 30-летию специальности "дизайн (объемный)". Специальность открыта в колледже в 1990 году. Выпускники учебного заведения отличаются высокой степенью профессиональной подготовки в сфере специальных дисциплин изобразительного искусства. Многие выпускники колледжа продолжают обучение в Белорусской государственной академии искусств, Белорусском государственном университете культуры и искусств, работают в сфере дизайна в Беларуси и за рубежом.

Во время юбилейных мероприятий студенческие работы также демонстрируются непосредственно в колледже, в Гродненской областной филармонии, на базе учреждения образования запланированы также и открытые учебные занятия. Цель выставочного проекта - продемонстрировать уровень изобразительной грамоты студентов колледжа и ближе познакомить с процессом обучения на специальности будущих абитуриентов.-0-