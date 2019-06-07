К открытию здания областной филармонии в Гродно презентовали мобильное приложение

7 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мобильное приложение о Гродненской областной филармонии стало подарком к новоселью учреждения культуры, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Гродно после реконструкции открыли здание филармонии. Участникам торжественного мероприятия был презентован пилотный проект мобильного приложения о филармонии. Разработали его учащиеся Гродненского лицея №1. Установившим его достаточно будет навести камеру телефона на билет либо афишу филармонии: на экране в режиме дополненной реальности запустится ролик о ближайших концертах и мероприятиях, а также вся необходимая информация. С помощью приложения в режиме онлайн можно будет и приобрести билеты.

"Это наш подарок к значимому для региона новоселью. Большое значение уделяем сотрудничеству с учреждениями культуры. Надеемся, что приложение поможет филармонии привлечь новых зрителей, а горожанам и гостям города - больше узнать о концертах, интересных мероприятиях", - сказал преподаватель лицея Андрей Конюшок. Приложение будет доступно для скачивания в ближайшее время. Первый ролик в нем приглашает на национальный балет Грузии "Сухишвили". Известный коллектив выступит перед гродненским зрителем осенью, билеты уже в продаже.

Как отметил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович, открытие нового здания филармонии - очередной важный шаг в системной работе по поддержке культуры в Гродненской области. На реконструкцию объекта было выделено около Br38 млн. После реконструкции в два раза - до более чем 1,2 тыс. мест - увеличилась вместимость зрительного зала. Установлено самое современное световое, звуковое, видеооборудование.

"Гродненская земля богата талантами. Это подтверждается и победами в различных международных творческих конкурсах. Имена деятелей культуры знают далеко за пределами страны. С нашей стороны важно создать для них все условия творческой реализации", - сказал Виктор Лискович.

Он подчеркнул, что открытие такой концертной площадки позволит в полной мере демонстрировать профессионализм артистов филармонии, в том числе музыкального театра под руководством Виктора Казарина и эстрадно-симфонического оркестра филармонии под управлением Бориса Мягкова, а также именитых творческих коллективов Гродненщины - ансамбля танца, музыки и песни "Белые Росы", музыкального театра "Рада" и других.

В здании есть два кафе для посетителей. Обустроены административные помещения, гримерки, репетиционные залы. Современные фасады стали одним из украшений города. Благоустроена и территория вокруг. Рядом с филармонией 1 июля будет открыта областная Доска почета. В день открытия реконструированного здания филармонии состоялся гала-концерт с участием ее артистов и звезд белорусской эстрады.-0-