Картины для людей с нарушением зрения появятся в музее Новополоцка

Пример одной из будущих тактильных картин по работе "Красный натюрморт" Виктора Лукьянова. Фото Музея истории и культуры Новополоцка

4 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Музее истории и культуры Новополоцка появятся картины для людей с полным или частичным нарушением зрения, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения Владимир Беляев.

Музей совместно с командой ReBоttle принимает участие в 16-м сезоне крупнейшего в Беларуси конкурса социальных проектов Social Weekend. Участники намерены создать тактильные картины, которые представляют собой адаптированные аналоги барельефов. "Такие работы будут изготовлены с применением технологии 3D-печати. Также планируется каждую картину оснастить специальным аудиогидом", - отметил Владимир Беляев. На базе музея намерены представить 20 картин и тактильных репродукций.

Проект получил одобрение новополоцкого представительства Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Для более масштабного привлечения внимания общества к проблемам людей с полным или частичным нарушением зрения инициативу поддержали известные люди. В их числе белорусская паралимпийская лыжница и биатлонистка, трехкратная чемпионка зимних Паралимпийских игр-2018 по лыжным гонкам Светлана Сахоненко, телеведущий, шоумен Дмитрий Карась, певица, участница конкурсов и фестивалей Анна Благова и другие.-0-