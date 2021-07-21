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21 июля 2021, 21:45

Картины из фонда Витебского музея воинов-интернационалистов представят в Минске

Фото из архива
Фото из архива

21 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Картины из фондов Витебского городского музея воинов-интернационалистов (ВГМВИ) будут представлены в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший научный сотрудник витебского учреждения культуры Елена Скугаревская.

Графика уроженца Лиозненского района художника Леонида Шакинко, пережившего Великую Отечественную войну, изображает знакомых ему афганцев из Минска: автор жил и творил в столице. Итоговая работа из этого собрания под названием "Апокалипсис XX века" представляет собирательный образ всех войн на разных континентах Земли. Эта картина - осуждение всех глобальных и локальных вооруженных конфликтов, это боль, пронизывающая тело человечества, и незаживающая рана планеты. Мастер показал в своих работах образы женщин - матерей, вдов. Автор изобразил всю глубину трагедии человеческих судеб. Для временной экспозиции в столице всего передадут 14 произведений.

Выставка будет приурочена к 25-летию мемориала "Остров Мужества и Скорби" на реке Свислочь в Минске, посвященного воинам-интернационалистам, сложившим головы в Афганистане. Она пройдет с 30 июля по 30 октября.

Инициировала мероприятие Республиканская ассоциация членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане, "Память и долг". Совет ассоциации прибудет 22 июля в Витебск, чтобы забрать картины, ознакомиться с экспозицией музея воинов-интернационалистов и другими достопримечательностями города. Одним из обязательных пунктов программы станет посещение 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Во время визита в областной центр делегация из почти 20 человек встретится с учащейся молодежью города, матерями и вдовами военнослужащих, воинами-интернационалистами.

Председатель ассоциации Тамара Довнар отметила, что фонды ВГМВИ имеют самую большую в республике коллекцию работ, посвященных Афганской войне. Общественная организация обратится с ходатайством к властям города выделить музею более просторное помещение. "В более просторном музее можно будет увидеть гораздо больше экспонатов, а также проводить патриотические мероприятия для большего числа посетителей. Мы обязаны сохранить память о тех событиях, должны сберечь имена наших мужей, сыновей, братьев, чтобы никогда не повторилось нечто подобное", - подчеркнула руководитель общественного объединения.-0-

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