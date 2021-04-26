Картины по мотивам исследований историка Николая Ермоловича представят в НББ

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественная выставка "Старажытная Беларусь" к 100-летию со дня рождения белорусского историка Николая Ермоловича откроется 28 апреля в Национальной библиотеке Беларуси. Экспозиция также приурочена к Году народного единства, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Николай Ермолович - публицист, писатель, поэт, преподаватель белорусской литературы. "Он писал критические и литературоведческие статьи, изучал исторические первоисточники и работал над очерками о древней Беларуси. Еще при жизни историк получил признание: он награжден Государственной премией Республики Беларусь за книгу "Старажытная Беларусь: Полацкі і Новагародскі перыяды", премией имени Владимира Короткевича, медалью Франциска Скорины", - рассказали организаторы.

"Выставка "Старажытная Беларусь" отдает дань уважения историку и исследователю. В экспозиции представлена живопись и графика белорусских художников - отклик на исследования Николая Ермоловича. Работы детально, с пиететом создают образ древней Беларуси, наполненный изысканным и утонченным достоинством, знакомыми фигурами, персоналиями, очертаниями построек, сюжетами летописей и литературных произведений. Произведения Павла Татарникова, Михаила Басалыги, Василия Шаранговича, Константина Ващенко, Софии Пискун, Александра Кошелева, Татьяны Фоминой, Виктора Воронкевича, Евгении Суховерховой звучат в унисон страницам книг исследователя", - отметили в НББ.

Увидеть искренние образы Беларуси, основанные на исследованиях Николая Ермоловича, можно будет до 22 июня.

Организаторами экспозиции выступают Национальная библиотека, Белорусский союз художников. Куратор - белорусский художник и общественный деятель Микола Купава.

Также в НББ в зале белорусской литературы работает книжная выставка "Шлях да вечнасці", посвященная исследовательской деятельности историка и литературоведа Николая Ермоловича. Ее можно посетить до 17 мая.-0-