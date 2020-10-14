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14 октября 2020, 09:49

Кинофестиваль "Лістапад" пройдет под слоганом "Магия образа"

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 6 по 13 ноября под слоганом "Магия образа", обращенным к уникальной природе кино. В основе визуальной концепции этого года - дань уважения легендарному белорусскому фильму "Город мастеров". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"Слоган "Магия образа" лишний раз подчеркивает, что кино - это таинство, магический процесс. Оно способно раскрыть мир вокруг нас во всей его полноте, сложности и богатстве. Изображение, искусно построенная мизансцена, сочетания цвета и тени завораживают, поясняют нюансы сюжета и служат главными ключами к смыслам и идеям экранных историй", - отметили организаторы.

В визуальном решении фестиваля запечатлен герой сказочной притчи Владимира Бычкова "Город мастеров". Знаковой белорусской кинокартине в этом году исполняется 55 лет. Стилизованный под красочную средневековую балладу, фильм очаровал многие поколения белорусов. Музыка Олега Каравайчука придала сказочной мистерии интеллектуальную чувственность. "Город мастеров" воспевает свободу и патриотизм, героизм и волю, превращая сказку в кино на все времена.

Для зарубежных членов жюри и представителей медиа дирекция форума проведет "Лістапад" в онлайн-формате. Показы для зрителей пройдут в кинотеатрах, где будет обеспечена социальная дистанция и все необходимые меры предосторожности. "Фестиваль этого года создается в непростых для всей киноиндустрии условиях. Однако торжество силы киноискусства в этот момент может стать панацеей от многих невзгод. Несмотря на все трудности, жизнь не стоит на месте. Именно поэтому формат фестиваля в этом году будет отличаться от всех предыдущих", - рассказали организаторы.

Фестиваль "Лістапад" аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов, созданных в странах бывшего социалистического лагеря: странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, странах Балтии, Восточной и Центральной Европы, на Кубе. Организатором выступает Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Учредители - Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.-0-

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