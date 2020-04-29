Книги о жировичских святынях презентовали издательства в Минске

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские издательства сегодня презентовали книги, выпущенные к празднованию 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летию Свято-Успенского Жировичского монастыря, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" подготовлен энциклопедический справочник "Жыровічы. Пад святым пакровам". Как отметила директор издательства Ольга Ванина, это белорусскоязычное издание, но несколько больших статей представлены также на русском и английском языках. Его составитель Александр Слесарев. В подготовке книги и написании статей принимали участие кандидаты богословия, доктора церковной истории, исторических наук, кандидаты искусствоведения.

"Книга содержит более 180 статей, большое количество фотографий и иллюстраций, посвященных истории и современности Жировичей. В ней развернуто представлены и проиллюстрированы статьи об агрогородке Жировичи, Свято-Успенском монастыре, Жировичской иконе Божией Матери, православных церковных деятелях, чья судьба была связана с монастырем и духовной академией. Также описаны выдающиеся памятники литературы и искусства, которые находятся на территории монастыря", - рассказала Ольга Ванина. Она добавила, что сейчас книга в типографии.

Директор издательства "Мастацкая літаратура" Алесь Бадак презентовал книгу стихов монаха Жировичского Свято-Успенского монастыря Иоанна "Святло з Жыровіч". Это сборник легендарного Зьніча, которого литературная общественность знает как Олега Бембеля. "Это издание очень важно не только для художественной литературы, но и вообще для духовной жизни Беларуси, - подчеркнул Алесь Бадак. - Мы издали стильную, красивую книгу, хотя и не объемную. Но здесь есть что почитать, особенно тем людям, которые душой близки к Богу".

В издательстве "Беларусь" готовятся две книги. Первая из них - "Жыровіцкі Свята-Успенскі манастыр" - знакомит читателей с главной белорусской святыней, памятником архитектуры XVII-XIX веков. Автор издания Александр Ярошевич. Книга на белорусском, русском и английском языках в доступной форме рассказывает об истории монастыря, его развитии и современной жизни. "Издание богато иллюстрировано, большое внимание уделено интерьеру: иконостасу, иконам, элементам внутренней отделки, - отмечает ведущий специалист издательства Анжела Садовская. - Здесь на научных фактах удалось изложить всю историю монастыря до сегодняшних дней. Это компактное издание, написанное доступным языком. Книга рассчитана на широкий круг читателей. И так как она на трех языках, ее с удовольствием будут приобретать многочисленные паломники, которые приезжают в монастырь".

Вторая книга - "Цяпло Жыровіцкай святыні" Сергея Чигрина. Это, по сути, первая научно-популярная книга белорусского краеведа о Жировичах. Издание состоит из статей, в которых автор рассказывает о духовной связи уроженцев и жителей Слонимского края с жировичской святыней.

Жировичская икона Божией Матери и Свято-Успенский монастырь считаются национальным культурным достоянием Беларуси, духовными символами народа.-0-