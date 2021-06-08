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Культура
08 июня 2021, 20:34

Книгу о деревянном христианском зодчестве Беларуси презентуют 10 июня в НАН

Фото из архива
Фото из архива

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация книги "Драўлянае хрысціянскае храмабудаўніцтва Беларусі" Тамары Габрусь состоится 10 июня в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН Беларуси, сообщили БЕЛТА в Академии наук.

В презентации примут участие представители президиума Национальной академии наук, сотрудники Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы, Института истории, Института философии, Института физики НАН, издательского дома "Белорусская наука", редакций журналов "Роднае слова", "Наша вера".

"Издание посвящено уникальному культурному феномену - деревянному сакральному зодчеству Беларуси, сложности его исторической судьбы и художественному своеобразию. Автором рассматриваются памятники деревянного храмостроительства различных христианских конфессий как общее культурное наследие белорусского народа, предлагается новая искусствоведческая систематизация и классификация храмов по их архитектонике и концепции формообразования", - отметили в НАН.

Для научного анализа Тамара Габрусь использует как существующие памятники, так и известные согласно документальным архивным источникам. "Она выделила отличительные базовые архетипы, проанализировала генезис и творческую эволюцию композиционных модификаций отечественных деревянных храмов и отдельно поставленных колоколен. Автором также очерчены самобытные эстетические и конструкционные приемы, связанные с этническим жилищным и крепостным строительством, разносторонние религиозно-семантические каноны и художественно-стилевые влияния. Кроме того, в книге описывается регресс национальных традиций деревянного храмостроительства Беларуси во времена Российской империи, советский и постсоветский периоды, отражены перспективные возможности творческого использования национальной строительной традиции в современной сакральной архитектуре", - рассказали в академии.

Книга сопровождается содержательной библиографией, списком деревянных храмов, толковым словарем основных терминов и понятий деревянного храмостроительства, содержит большое количество современных и архивных фотоснимков, планов и реконструкций сооружений.

Материалы данного исследования могут быть полезными для ученых в области искусствоведения, истории архитектуры и религии, а также для широкого круга читателей. Издание отмечено дипломом второй степени национального конкурса "Искусство книги" в номинации "Наука и знания".

Кроме того, посетители мероприятия смогут ознакомиться с книжной выставкой, на которой будут представлены издания, посвященные архитектуре Беларуси, памятникам деревянного зодчества. В отдельном разделе будут экспонироваться труды Тамары Габрусь.-0-

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