Книжная выставка к 75-летию создания ЮНЕСКО открылась в БГУ

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжная выставка "Беларусь i ЮНЕСКА - шлях да мiру праз зблiжэнне культур i ведаў" открылась в БГУ. Мероприятие приурочено к 75-летию со дня создания международной организации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В экспозиции представлено свыше 70 книг, сборников научных статей и материалов конференций, журналов из фонда Фундаментальной библиотеки БГУ. Экспонаты размещены в тематических разделах "Дзейнасць ЮНЕСКА ў галіне адукацыі, культуры і навукі", "Беларусь і ЮНЕСКА - разам да культурна-грамадскага адраджэння", "Навукоўцы БДУ ў супрацоўніцтве з ЮНЕСКА".

Центральное место выставки занимает раздел "Беларускія аб'екты ў складзе сусветнай спадчыны ЮНЕСКА". Он включает иллюстрированные издания об объектах Беларуси, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это национальный парк "Беловежская пуща", замковый комплекс "Мир", архитектурный, жилой и культурный комплекс рода Радзивиллов в городе Несвиж, пункты Геодезической дуги Струве. В разделе "Беларусь і беларусы ў календары памятных дат ЮНЕСКА" представлена литература, посвященная 500-летию белорусского книгопечатания, 300-летию со дня рождения Саломеи Регины Русецкой, 200-летнему юбилею поэта и драматурга Винцента Дунина-Мартинкевича и другие памятные даты, связанные с известными деятелями белорусской науки и культуры.

В пресс-службе напомнили, что даты БГУ в разное время были включены в список памятных дат ЮНЕСКО. Среди них 90-летия со дня рождения выдающихся ученых-историков Николая Никольского и Владимира Перцева в 1967 году, а также 50-летие БГУ в 1971 году. На 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО было решено внести 100-летие БГУ в календарь мероприятий на 2020-2021 годы.

"Выставка будет работать до 30 ноября с 9.00 до 17.00 по проспекту Независимости, 4, каб. 217 (научный зал). Доступна также виртуальная версия книжной экспозиции", - добавили в вузе.

Организатором мероприятия выступает Фундаментальная библиотека БГУ.-0-