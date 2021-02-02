Кобринский музей к своему юбилею подготовил цикл выставок одного предмета

2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Кобринский военно-исторический музей имени А.В. Суворова подготовил к своему 75-летию цикл выставок одного предмета "Экспонат для любопытных, или Из тайников музея", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор учреждения культуры Елена Бабенко.

В течение года пройдут 12 выставок. Раз в месяц помимо постоянной экспозиции посетители смогут увидеть предмет из музейного фонда, который ранее никогда не экспонировался. Это может быть оружие, какая-то награда, книжная продукция, обмундирование, предмет из архива или личной коллекции известного человека. Артефакт будет выставляться в последнем зале экспозиции.

"Идею мы позаимствовали у областного краеведческого музея и тоже решили показать немного свои фонды, которые насчитывают 25 тыс. предметов. Из них в постоянных экспозициях выставлено порядка 3 тыс. При этом есть такие предметы, которые не вписываются в тематику экспозиции, но представляют собой достаточно интересные исторические редкости и ценности. Как раз их мы и хотим использовать во время этих необычных презентаций", - пояснила Елена Бабенко.

Для первой выставки цикла отобран предмет, который числится в фондах №1. С него, собственно, и начался сбор коллекции кобринского музея. Это выписка из послужного списка Артиллерийского исторического музея Красной Армии "Биографические данные о службе великого русского полководца А.В. Суворова", изданная в Ленинграде в 1940 году. Книга передана в дар составителем - военным историком Тихоном Воробьевым, о чем свидетельствует дарственная надпись на обложке.

С первым из 12-и экспонатов можно будет ознакомиться до 15 февраля, а затем его место займет очередной артефакт.

Кобринский военно-исторический музей имени А.В. Суворова создан по решению Брестского областного Совета депутатов от 6 июля 1946 года. Музей основан в доме, который в конце ХVIII века принадлежал русскому полководцу. Первая экспозиция здесь была открыта 1 мая 1948 года и посвящена исключительно жизни и деятельности Суворова. Накануне 50-летия Победы в Великой Отечественной войне, в мае 1995 года, в новом здании музея открылась вторая постоянная экспозиция, посвященная истории Кобрина.-0-