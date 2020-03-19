Коласовский театр готовит премьеру трагикомедии по Славомиру Мрожеку

19 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа активно идут репетиции нового спектакля "Дом на мяжы". Его премьера на большой сцене запланирована в Международный день театра 27 марта, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Постановку создает художественный руководитель театра Михаил Краснобаев. Он же автор музыкального оформления. Художник-постановщик Светлана Макаренко. Пластика и хореография Дианы Юрченко. Видеоряд Олега Черняка.

Спектакль "Дом на мяжы" по жанру трагикомедия и включает в себя две одноактные пьесы польского автора Славомира Мрожека - "Караль" и "Дом на мяжы". Перевел произведения на белорусский язык Вячеслав Ракицкий.

В постановке заняты витебские артисты: Геннадий Гайдук, Герман Дымарецкий, Артем Блохин, Евгений Береснев, Юлия Крашевская, Полина Крашевская, Алена Чистобаева, заслуженная артистка Беларуси Татьяна Лихачева, Георгий Лойко, Артем Герак, Тимур Жусупов, Дмитрий Коваленко, Юрий Цвирко, Петр Ламан, Владислав Журавлев.

Коласовский театр обращался к творчеству Славомира Мрожека дважды. В 1989 году была поставлена пьеса "Танга", а в 1992 году - "Шчаслівае здарэнне".

"Польский классик драматургии Славомир Мрожек всегда писал о нашем внешнем мире, который тяжело объяснить, и о человеке, которого сложно постигнуть. В его пьесах актуальные и социально значимые темы показаны посредством сатиры, преувеличения, гротеска, абсурда и, конечно, открытого и такого чудесного юмора. Любой подтекст можно рассчитать - необходимо только внимательно смотреть и слушать", - отметили в театре.-0-