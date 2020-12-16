Коласовский театр готовит премьеру "Золушки"

16 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа в ближайшее время порадует детей волшебным представлением. Сейчас идут репетиции спектакля "Золушка", премьера которого состоится 19 декабря, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Вариантов знаменитой, созданной более 300 лет назад сказки французского писателя Шарля Перро, очень много. Приглашенный режиссер Светлана Науменко выбрала для постановки пьесу известного российского драматурга Тамары Габбе. Сама сделала перевод на белорусский язык и создала музыкальное оформление. "Светлана Науменко хорошо известна юному витебскому зрителю как режиссер спектаклей "Золотое сердечко" и "История двух собак". Над новым спектаклем работают также сценограф Юрий Соломонов, художник по костюмам Виктория Тя-Сен и хореограф Диана Юрченко", - отметили в театре.

Коласовский театр предлагает детям и взрослым провести время на музыкальном спектакле, насладиться чудесной игрой актеров, живописными костюмами и выразительным художественным оформлением. В спектакле заняты Полина Крашевская, Татьяна Рогот, заслуженная артистка Беларуси Татьяна Лихачева, Александр Козлов, заслуженный артист Беларуси Вячеслав Грушов, Петр Ламан, Дмитрий Коваленко, Светлана Жуковская, Наталья Соломахо-Кононова, Дарья Французова, Виктория Шамардина, Вадим Асветинский, Артем Геряк и Владислав Журавлев.

Показы спектакля "Золушка" состоятся 19, 20, 25, 26, 27 декабря, а также 3 и 8 января 2021 года. После каждой постановки пройдет новогоднее представление около елки с любимыми детскими персонажами.-0-