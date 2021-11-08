Коласовский театр к своему 95-летию готовит премьеру спектакля "Ціль"

8 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа 21 ноября отметит свой 95-летний юбилей. Коласовцы выйдут на большую сцену с премьерой трагикомедии "Ціль" по пьесе Григория Горина, сообщили БЕЛТА в театре.

В спектакле занята почти вся труппа, роль Тиля Уленшпигеля исполняет ведущий мастер сцены Евгений Береснев. Режиссер спектакля - художественный руководитель театра Михаил Краснобаев.

Постановка насыщена ярким юмором и героическим пафосом. "Созданная по мотивам романа Шарля де Костера, пьеса Григория Горина рассказывает о средневековом шуте Тиле Уленшпигеле, история которого никогда не утратит актуальности. Когда-то его родителям Клаасу и Сооткин предсказали, что в их семье родится герой Фландрии. Так и случилось - балагур и весельчак Тиль с течением времени преобразуется в пример мужества и свободолюбия, в героя, способного говорить правду сквозь легкие насмешки и саркастические высказывания. Творец по сути, Тиль шутит и борется с ложью в неблагоприятных условиях расцвета испанской инквизиции и войны. Его острый язык не жалеет никого. Вместе с тем Тиль справедлив и силен духом, он любит, мечтает, рассуждает по-философски глубоко, он верит, что победит добро", - рассказали коласовцы.

Сценографию к спектаклю готовит Наталья Ловицкая-Ермолова, костюмы создает Светлана Макаренко. Музыка Руслана Стабровского, хореография Дианы Юрченко. Перевел пьесу и тексты песен Алесь Замковский.-0-