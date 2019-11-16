Коласовский театр подготовил премьеру комедии о семейных отношениях

16 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа в свой день рождения 21 ноября покажет премьеру спектакля "Моя жена - лгунья" по одноименной пьесе американского драматурга Маргарет Мэйо, сообщили БЕЛТА в театре.

Для премьеры театр выбрал литературный материал крепкой выдержки. Комедии Маргарет Мэйо более ста лет. Сама она - легенда американского сценического искусства. Мэйо перепробовала роли актрисы, драматурга, режиссера и продюсера. Для Европы "Моя жена - лгунья" адаптировал французский драматург Морис Эннекен.

"Комедия рассказывает историю, которая может произойти в каждой семье. Стоит соврать только раз, и одна, пусть даже невинная, ложь способна затянуть вас в невероятный круговорот событий, хитросплетенных между собой, из которых сложно найти достойный выход. Не ходите в ресторан с чужой женой, иначе возникнут проблемы. Они и возникли в семье Уильяма и Кэтти. Но более глубокая причина ссор другая - у Кэтти и Уильма нет детей. После очередного обмана и большого скандала муж уходит из дома. Чтобы вернуть любимого, Кэтти решается на грандиозный обман, подсказанный подругой", - отметили в театре.

Перевод, постановка и музыкальное оформление Михаила Краснобаева. Сценография Светланы Макаренко.

Погрузят в атмосферу комедии витебские артисты. В спектакле заняты Тимур Жусупов, Виктория Шамардина, Артем Блохин, Светлана Суходолова, Раиса Грибович, Ольга Кулешова, Евгений Береснев, Юрий Цвирко, Вадим Асветинский, Герман Дымарецкий, Тамара Краснобаева-Черняк и Анжелика Барковская.-0-