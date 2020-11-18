Коласовский театр покажет фантастическую премьеру по Маркесу 21 ноября

18 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В день рождения Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа 21 ноября состоится традиционная премьера. В этом году зрители увидят фантастическую историю "Старый-престарый сеньор с огромными крыльями". Спектакль также приурочен к 60-летнему юбилею художественного руководителя театра Михаила Краснобаева, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Андрей Курейчик написал пьесу по одноименному рассказу знаменитого латиноамериканского писателя, Нобелевского лауреата по литературе Габриэля Гарсии Маркеса. Постановка будет насыщена фантастикой вместе комедийными и лирическими сценами.

По сюжету во время сильного дождя во дворе простых людей Пелайо и Элисенды появился старый сеньор с огромными крыльями. "Зачем он здесь? Может, с неба прилетел или с другой планеты? Да и разговаривает "крылатый" на непонятном языке. Настоящее чудо! Весть об этом быстро разлетелась вокруг. Вместе со всеми очень интересуется небесным гостем местный пастырь отец Гонсаго. Он даже отсылает письмо в Рим, чтобы наконец выяснить, ангел все ж таки сошел на землю или кто-то другой?" - рассказали в театре.

Вместе с Михаилом Краснобаевым, который также и автор музыкального оформления спектакля, работает художник-постановщик Наталья Ловицкая-Ермолова. Она известна витебскому зрителю по оформлению сценических произведений "Огненный Лев", "Самая желанная", "Осенний rock'n'roll".

В спектакле заняты Тимур Жусупов, Тамара Краснобаева-Черняк, Юрий Цвирко, Евгений Береснев, Ульяна Атясова, заслуженный артист Беларуси Георгий Лойко, Петр Ламан, Раиса Грибович, Артем Блохин, Юлия Крашевская, Александр Козлов, Герман Дымарецкий, заслуженный артист Беларуси Вячеслав Грушов, Светлана Суходолова и Геннадий Гайдук.-0-