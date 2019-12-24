Колядный мюзикл для детей и родителей поставили в Брестской областной филармонии

24 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новогодний музыкальный спектакль для детей и их родителей "Калядкі" поставили в Брестской областной филармонии, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор учреждения Татьяна Колтынаева.

Совместный проект областной филармонии, театра "Напротив" и вокальной студии "7 нот" представляет собой интерактивную музыкальную игру-сказку. Спектакль на белорусском языке построен на фольклоре и народных традициях одного из самых веселых и мистических праздников. В основе сюжета лежит история о том, как Коза потеряла Солнце и на Землю опустилась зима. Вернуть все на свои места сказочным персонажам помогают маленькие зрители и их родители.

"В спектакле использовано много классических колядных произведений, песен и танцев. Музыкальный материал обработала руководитель нашего инструментального ансамбля "Рапсодия" Елена Фирсова. Режиссером постановки выступила Ирина Пашечко. Специально к спектаклю шились оригинальные костюмы, готовились декорации. По сути, получился настоящий новогодний мюзикл. Интерактива добавляет праздничный кирмаш, где можно поколядовать, угоститься блинами с чаем", - отметила Татьяна Колтынаева.

По ее словам, премьера "Калядак" прошла успешно и вызвала большой интерес у зрителей. Показы спектакля пройдут по 26 декабря, затем продолжатся после Нового года. Запланировано и несколько выездных показов. Так, 29 декабря новогодний мюзикл для всей семьи увидят жители агрогородка Беловежский в Каменецком районе.-0-