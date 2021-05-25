Коллектив Могилевского областного театра кукол стал заслуженным

25 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевскому областному театру кукол присвоено звание "Заслуженный коллектив Республики Беларусь", сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Наш коллектив - лауреат многочисленных отечественных и международных фестивалей и конкурсов, - отметили в учреждении. - Театр трижды становился лауреатом республиканского конкурса театрального искусства "Национальная театральная премия", неоднократно получал высшие награды престижных театральных фестивалей".

Могилевский областной театр кукол появился в 1976 году. Первый спектакль был показан 23 мая 1977 года - могилевчане и гости областного центра увидели на сцене увлекательную историю "Тигренок Петрик" по пьесе Г.Янушевской и Я.Вильковского. С этого момента и до сегодняшних дней учреждение культуры динамично развивается и постоянно удивляет юных зрителей новыми спектаклями.

Сейчас театр начал активную подготовку к 45-летнему юбилею. Новый сезон обещает быть зрелищным и насыщенным. С сентября начнет работу обновленная детская театральная студия и студия изобразительного искусства. Также в сентябре стартует новый проект "Театральные встречи", в рамках которого в Могилев будут приглашать театры кукол Беларуси и России. Ну и, конечно же, продолжит радовать своих зрителей спектаклями прошлых лет и новыми постановками.-0-