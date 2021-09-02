Композиции мирового кинематографа прозвучат в Верхнем городе столицы 4 сентября

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концертная программа "Музыка кино" в исполнении Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Иосифа Жиновича состоится 4 сентября возле Минской городской ратуши, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

"Мировой кинематограф известен всем не только актерами, режиссерами, операторами, но и своей необычайно красивой и эпической музыкой. Порой забываются сюжеты, сценарии, но мелодия из любимой картины остается на слуху у зрителя. Программа "Музыка кино" - подарок всем кинолюбителям", - рассказали в пресс-службе.

Во время концерта прозвучат мелодии и песни из зарубежных фильмов "Пираты Карибского моря", "Игра престолов", "Титаник", "Красотка", а также советского кино "Иван Васильевич меняет профессию", "Земля Санникова", "Двенадцать стульев", "Операция "Ы"…" и многих других.

На сцене выступят солисты Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Иосифа Жиновича - лауреаты международных конкурсов Наталья Брацловская, Игорь Задорожный, Анастасия Рачицкая, Денис Черный (баян). Дирижер концерта - Александр Высоцкий.

Мероприятие начнется в 20.00.-0-