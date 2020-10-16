Конкурс исполнителей фортепианной музыки пройдет в Минске с 9 по 12 ноября

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский открытый конкурс исполнителей фортепианной музыки пройдет с 9 по 12 ноября в Белорусской государственной академии музыки. Такая информация размещена на сайте Министерства культуры, сообщает БЕЛТА.

Цели конкурса - поддержка талантливой молодежи, повышение профессионального мастерства, популяризация фортепианного искусства, обогащение национальной культуры передовым международным опытом. Организаторы - Министерство культуры, областные и минский городской исполнительные комитеты, Белорусская государственная академия музыки.

Конкурс проводится для сольных исполнителей раз в три года. В нем могут принять участие воспитанники учреждений среднего специального образования в сфере культуры и гимназий - колледжей искусств из областей и Минска, также могут быть приглашены представители зарубежных стран.

Участникам предстоит пройти два этапа. Первый - отборочный, проводится учреждениями образования. По его итогам определяются не более двух лучших конкурсантов, которые допускаются к участию во втором, заключительном, этапе, где будут объявлены победители.

Для участия в заключительном этапе не позднее трех недель до дня его начала (дата получения материалов определяется по дате почтового штемпеля) руководитель учреждения образования или конкурсант направляют по почте на русском языке заявку по установленной в инструкции форме. К ней прилагается копия документа, удостоверяющего личность конкурсанта, творческая характеристика, а также цветная фотография размером 13х18 см на глянцевой бумаге. Материалы направляются по адресу 220030, г.Минск, ул.Интернациональная, 30, с пометкой "В оргкомитет Республиканского открытого конкурса исполнителей фортепианной музыки".

Заключительный этап состоит из двух туров. Во второй тур допускаются не более 50% конкурсантов, участвовавших в первом. Оценивается исполнение по 10-балльной системе.

Жюри подводит итоги открытым голосованием по каждому из конкурсантов с учетом исполнения ими произведений в первом и втором турах.

Победителям устанавливаются денежные премии: обладателю Гран-при - до 30 базовых величин, лауреату и обладателю диплома I степени - до 20, II степени - до 15, III степени - до 10. Жюри имеет право не присуждать Гран-при, присуждать не все дипломы и премии, в пределах средств призового фонда присуждать несколько дипломов II и III степени с разделением премии в равных долях между лауреатами - обладателями этих дипломов.

В последний день конкурса торжественно наградят победителей и участников, педагогов, чьи конкурсанты стали обладателями Гран-при, удостоены званий лауреата. Также состоится праздничный концерт.-0-