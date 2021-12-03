Конкурс-выставка "Зимние сны древнего города" стартует в Могилеве

3 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Городской конкурс-выставка "Зимние сны древнего города" стартовал в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор государственного учреждения дополнительного образования "Эколого-биологического центра для детей и молодежи Могилева" Юрий Мажугов.

"Одно из главных условий конкурса-выставки - работы должны быть сделаны из природных материалов. Сейчас стартовала отборочная часть конкурса - она проводится в учреждениях общего среднего и дополнительного образования. После отбора лучшие работы приедут в наш центр, где начнется уже городской этап творческого соревнования", - сообщил директор.

В эколого-биологическом центре из представленных работ организуют тематическую выставку. "Обычно нашу выставку могут посетить все желающие. Представленные работы всегда поражают своим разнообразием и оригинальностью. Однако сейчас из-за сложившейся эпидемиологической ситуации такие посещения необходимо минимизировать. Потому мы создадим специальную презентацию-экскурсию по нашей новогодней экспозиции на сайте учреждения и в социальных сетях - чтобы каждый мог насладиться красотой творческих работ", - отметил директор.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 6-9 лет, 10-13 и 14-17 лет. "Работы можно представлять в разных номинациях. Их всего 8. Это могут быть мини- и макси-елки (размер работ до 50 см и до 1,5 м), различные новогодние сувениры, выполненные в различных техниках декоративно-прикладного творчества. Можно сделать сказочного героя или обустроить настоящий сказочный домик. На конкурс принимаются елочные игрушки. Это должны быть украшения для новогоднего дерева от 3 до 6 штук в коробке. Эта номинация делится на два направления: флористическая игрушка - используются в создании украшения различные природные материалы и вспомогательные, например, фетр, бумага, металл и другое. Второе направление - ватные игрушки, выполненные в старинных и современных техниках", - подчеркнул Юрий Мажугов.

Прием работ пройдет 17 декабря в эколого-биологическом центре. Выставка начнет свою работу с 20 декабря и продлится до 9 января.

Организаторами конкурса-выставки стали управление по образованию Могилевского горисполкома, государственное учреждение по научно-методическому обеспечению учреждений образования города Могилева, государственное учреждение дополнительного образования "Эколого-биологический центр детей и молодежи г. Могилева".-0-