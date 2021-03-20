Константин Мазуркевич представит Беларусь на детском песенном конкурсе на "Славянском базаре"

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Константин Мазуркевич представит Беларусь на XIX Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск". Такая информация размещена в Telegram-канале АТН, сообщает БЕЛТА.
Константин Мазуркевич - победитель республиканского национального отбора, 13-летний вокалист из Минска. Первая конкурсная песня "Падзяка сэрца" получила максимальное количество баллов - 90.
Второе место с разрывом в 9 баллов - у представительницы Бреста Софии Рустамовой. В топ-3 также вошла могилевчанка Анастасия Дмитрачкова.
Финал отбора детского конкурса состоялся сегодня во Дворце культуры имени Максима Горького в Борисове и собрал 10 юных вокалистов.-0-