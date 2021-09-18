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18 сентября 2021, 11:09

Концерт акции "Хоровое вече" переносится во Дворец Республики из-за погоды

Фото из архива
Фото из архива

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гала-концерт общереспубликанской акции "Хоровое вече" переносится с площадки у храма-памятника в честь Всех Святых в Большой зал Дворца Республики из-за погоды, сообщили БЕЛТА организаторы.

"В связи с погодными условиями проведение гала-концерта в рамках общереспубликанской акции "Хоровое вече" переносится с площадки у храма-памятника Всех Святых в Большой зал Дворца Республики. Время проведения прежнее - 15.00. Вход свободный", - уточнили организаторы.

В программе, как следует из информации на сайте Белорусского хорового портала, участвуют более 2 тыс. артистов профессиональных, учебных и самодеятельных творческих коллективов из всех областей и Минска.

В концерте прозвучат сочинения белорусских композиторов Владимира Оловникова, Игоря Лученка, Юрия Семеняко, Елены Атрашкевич, Ларисы Симакович, а также российских и европейских композиторов Джулио Каччини, Сергея Танеева, Дмитрия Бортнянского, Родиона Щедрина, Георгия Свиридова, Евгения Крылатова, Владимира Шаинского, Александры Пахмутовой.-0-

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