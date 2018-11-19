19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт классической музыки впервые пройдет в Минском планетарии 29 ноября, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий Минским планетарием Александр Микулич.

"Вечером 29 ноября купол планетария засияет космической проекцией и наполнится музыкой, которая погрузит всех в невероятную атмосферу. Звуковое пространство создадут: Диана Гонтаренко (флейта), Денис Поречин (кларнет) и Марина Ромейко (фортепиано), которые исполнят музыку Эдгара Вареза, Пауля Хиндемита, Павла Карманова, Арво Пярта, Клода Дебюсси. Концерт классической музыки у нас в планетарии будет впервые. Сопровождение полнокупольной проекции создаст эффект погружения в космическое пространство под живую музыку", - рассказал Александр Микулич.

По его словам, такие концерты в перспективе планируется сделать традиционными. "Мы давно планировали запустить подобный проект, уверены, он вызовет живой интерес у публики. Тем более что у нас уже с большим успехом проходили концерты электронной музыки. В планетарии необычная акустика, которую многие сравнивают с акустикой соборов с большими куполами. Кроме того, у нас еще есть хорошее дополнение - это возможность проекции звездного неба, полнокупольная проекция, использование космических эффектов", - отметил собеседник.-0-