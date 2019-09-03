Концерт Кубанского казачьего хора в Минске

Кубанский казачий хор - старейший национальный коллектив России, признанный жемчужиной мировой культуры и имеющий непрерывную преемственную историю с начала XIX века. Подлинно народный коллектив является ценным объектом культурного достояния Краснодарского края. За многолетнее существование Кубанский хор завоевал любовь и признание зрителей по всему миру.
Кубанский казачий хор своим творчеством наиболее ярко раскрывает глубокий смысл всего того, что заключают в себе гордые слова: "Любо, братцы, любо!". В своих песнях артисты коллектива рассказывают о казачьей воле, доблести и славе, любви и разлуке и, конечно, о победах казаков. В репертуаре кубанские казачьи, русские и украинские народные песни, а также песни на стихи русских и украинских поэтов в обработке Виктора Захарченко - художественного руководителя коллектива.
Высокопрофессиональный состав хора и тщательно подобранный репертуар складывались десятилетиями. В определенном смысле, песни Кубанского казачьего хора являются историческим памятником, запечатлевшим события двухвековой истории в формах музыкальной и певческой культуры.
Концертная программа Кубанского казачьего хора порадует живым исполнением песен, незабываемыми танцевальными постановками и колоритными костюмами.
30 октября, 19:00
Дворец Республики (Большой зал).
Информационный партнер концерта - Белорусского телеграфное агентство