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16 июля 2021, 23:51

Концерт Союзного государства прошел на "Славянском базаре"

Фото из архива
Фото из архива
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16 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Яркий, красочный, насыщенный концерт Союзного государства прошел в фестивальном Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Творческие коллективы и заслуженные артисты Беларуси и России представили на юбилейном фестивале "Славянский базар" программу "Душа народа - песня". Подарок для гостей форума искусств был сделан с большим размахом, и публика бурными аплодисментами поддерживала исполнителей.

Особое впечатление на зрителей произвело выступление хора Сретенского монастыря. Зал слушал а капельные песни, затаив дыхание. Мужские голоса звучали волшебной мелодией, заполняя не только Летний амфитеатр, но и весь Витебск, проникая сквозь стены и преграды.

Такое же неизгладимое впечатление оставили в сердцах зрителей номера Национального академического народного хора Беларуси имени Г.И.Цитовича, Государственного академического русского народного хора имени М.Е.Пятницкого. Коллективы по праву считаются драгоценными жемчужинами в изысканном ожерелье хорового искусства своих стран. Публика встретила коллективы бурными овациями.

Каждый артист, выходивший на сцену, не мог не поделиться эмоциями, которые его охватывали. Победитель проекта "Голос" Сергей Волчков, например, признался в любви фестивалю и Беларуси песней "Мой родны кут". Он также рассказал, что в зрительном зале находились его родители. И свою залихватскую песню "Все, что было" он исполнил вместе со зрителями.

Фестивальную сцену несомненно украсили Лариса Долина, Диана Гурцкая, Алена Ланская - любимые певицы витебчан и гостей "Славянского базара". Их песни знает и стар и млад, им каждый был рад подпевать, не жалея голоса и сил. Их песни трогают за душу и заставляют задуматься.

Заводные выступления артистов так раскачали зал, что под конец уже почти никто не сдерживался, хлопал в ладоши и пел, наслаждаясь вечером, песнями, долгожданной прохладой и ярким шоу.-0-

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