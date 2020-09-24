Копии редких архивных документов о Купале пополнят экспозицию новополоцкого музея

24 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Государственный литературный музей Янки Купалы передал новополоцкому музею коллекцию копий архивных материалов о народном поэте, связанных с полоцким периодом его жизни, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Музея истории и культуры Новополоцка Владимир Беляев.

По его словам, речь идет о более чем 50 документах, среди которых есть весьма редкие. Например, фото поэта с женой, датированное 1915 годом и подписанное рукой Купалы. С учетом того, что многие из них существуют только в единственном экземпляре, все они переданы в электронном виде. "Это в любом случае очень ценный подарок, ведь в Минске некоторые из них хранились только в архиве, а у нас же все напечатанные копии войдут в состав постоянной экспозиции, познакомиться с которой можно будет в любой день посещения музея", - отметил Владимир Беляев.

В музее Новополоцка в настоящее время представлены копии двух фотографий Ивана Луцевича с женой Владиславой, снимок мемориальной доски поэта и книга Янки Купалы и Якуба Коласа "Родныя вобразы" 1998 года (раскрыта на стихотворении Я.Купалы "Спадчына" 1918 года), которые входят в состав экспозиции "История воинской славы Боровухи". Ее экспонаты знакомят с первым письменным упоминанием о Боровухе в связи с событиями войны 1812 года, строительством Динабурго-Витебской железной дороги, службой народного поэта Беларуси Янки Купалы в железнодорожных войсках, возведением Полоцкого укрепрайона, событиями Великой Отечественной войны и послевоенного времени.

"Благодаря помощи музея Янки Купалы наша экспозиция станет насыщенной и более интересной для посетителей. При этом материалы, касающиеся полоцкого периода жизни Янки Купалы, будут выделены в отдельную часть выставки. Планируется, что познакомиться с ней можно будет уже в октябре", - добавил директор музея.-0-

Фото предоставлено Государственным литературным музеем Янки Купалы