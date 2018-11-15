Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
15 ноября 2018, Чт
0°C
Облачно с прояснениями EUR 2.425
USD 2.1472
RUB 3.162
Главное
Александр Лукашенко От агросферы до самолетостроения - Беларусь предлагает Иркутской области новые перспективные проекты
Президент
Беларусь отмечает важную роль Египта в урегулировании ситуации в регионе
Президент
Органы образования и здравоохранения должны активнее работать по профилактике наркопреступлений - Мицкевич
Общество
Больше кодов – больше шансов! Сразу два суперприза 94-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" достались победителям досрочно!
Общество
ЗАО "Минский завод виноградных вин" поддержало развитие белорусского детского хоккея
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Первые масштабные слушания социально ответственных компаний пройдут в Минске 21 ноября
13:11 Общество
Движение на участках дороги М1 будет ограничено 15 и 16 ноября
13:08 Регионы
Оксфордский словарь назвал слово 2018 года
13:04 Калейдоскоп
Курение более пачки сигарет в день увеличивает риск развития рака до 10 раз
13:04 Общество
Британский министр по вопросам Brexit подал в отставку
13:01 В мире
Тайны потерянной тетради Максима Богдановича
12:51 Культура
Крупную партию насвая изъяли у жителя Жлобина
12:42 Происшествия
WADA реформирует структуру управления организацией
12:38 Спорт
Энергетики восстанавливают электроснабжение в 73 населенных пунктах Минской области
12:37 Регионы
Парни спасли 90-летнюю бабушку из горящего дома в Витебске
12:29 Происшествия
Корреспонденту БЕЛТА первому из журналистов показали найденную рукопись Максима Богдановича
12:28 Культура
Калифорнийские лесные пожары стали самыми смертоносными за столетие
12:24 В мире
Сомнений в подлинности найденной тетради Максима Богдановича нет - замдиректора Института мировой литературы
12:24 Культура
Египет высоко оценивает уровень политических отношений с Беларусью - Али Абдель Аль Сайед
12:16 Политика
В Госпогранкомитете нет информации об организации международного пункта пропуска на границе с РФ
12:09 Общество
Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси в выходные
12:05 Общество
Кроссоверы Geely Atlas с турбированным мотором появятся в дилерских центрах в декабре
12:02 Экономика
Беларусь является активным участником международной системы по борьбе с отмыванием денег - Анфимов
12:01 Общество
Беларусь рассматривает возможность закупки и предлагает кооперацию при производстве самолета МС-21
11:59 Президент
Европарламент намерен ограничить выбросы CO2 грузовиками и автобусами
11:48 В мире
Все новости
Темы
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Корреспонденту БЕЛТА первому из журналистов показали найденную рукопись Максима Богдановича

Культура 15.11.2018 | 12:28

15 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Корреспондент БЕЛТА стал первым журналистом, которому в Институте мировой литературы Российской академии наук показали и позволили сфотографировать найденную студенческую тетрадь Максима Богдановича. В этой тетради - сделанные поэтом стихотворные переводы с белорусского на русский язык. Кроме того, одно из произведений, вероятно, является ранее неизвестным стихотворением Максима Богдановича.

"Да, вы первый журналист, которому мы показываем эту тетрадь, - подтвердила во время интервью заместитель директора института Дарья Московская. - Ее до вас вообще физически никто не видел, кроме нескольких научных и архивных сотрудников института".

По словам Дарьи Московской, после обнаружения тетради ее фотокопии были отправлены в Минск белорусским коллегам, которые участвуют в совместном исследовательском проекте "Горький-Богданович". "Результатом проекта станет книга, в которую войдет никогда ранее не издававшаяся переписка семей Максима Горького и Максима Богдановича, - сказала замдиректора института. - Она должна увидеть свет уже до конца этого года при финансовой поддержке Постоянного комитета Союзного государства. Если бы не этот проект к 150-летию Горького, то неизвестно, когда тетрадь была бы обнаружена".

Благодаря этой книге вскоре с тетрадью Максима Богдановича смогут познакомиться все почитатели его творчества. "Эту тетрадь в виде факсимиле мы вкладываем в то издание, которое вот-вот выйдет в рамках проекта "Горький-Богданович", - сообщила Дарья Московская.

Помимо этого, отметила она, электронную копию тетради планируется передать в Литературный музей Максима Богдановича в Минске. Замдиректора института также не исключила, что оригинал рукописи будет временно передан в Беларусь для выставочной демонстрации.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

Сомнений в подлинности найденной тетради Максима Богдановича нет - замдиректора Института мировой литературы
Студенческая тетрадь Максима Богдановича считалась утраченной почти 100 лет. В ней оказались переводы стихов с белорусского на русский язык, сделанные поэтом. Одно из произведений, вероятно, является ранее неизвестным стихотворением Максима Богдановича.

Обнаружено ранее неизвестное стихотворение Максима БогдановичаОбнаружено ранее неизвестное стихотворение Максима Богдановича
Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота сегодня в Москве на открытии экспертно-медийного форума "Молодые ученые как приоритет Союзного государства".

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.425 BYN 2.402 BYN 2.41 BYN
USD
2.1472 BYN 2.12 BYN 2.128 BYN
RUB
3.162 BYN 3.175 BYN 3.195 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лучших бойцов студотрядов Минска наградили во время церемонии закрытия трудового семестра
Все видео

Фотоновости

Председатель Палаты представителей Египта возложил венок к монументу Победы в Минске
Все фото

Инфографика

Как подготовить автомобиль к зиме Необходимо провести антикоррозийную обработку кузова, смазать замки и резиновые уплотнители, установить зимнюю резину, заменить масло и все фильтры, зарядить аккумулятор и очистить клеммы, залить незамерзающую жидкость в стеклоочиститель.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Беларусь рассматривает возможность закупки и предлагает кооперацию при производстве самолета МС-21
От агросферы до самолетостроения - Беларусь предлагает Иркутской области новые перспективные проекты
Беларусь отмечает важную роль Египта в урегулировании ситуации в регионе
Политика
Али Абдель Аль Сайед Египет высоко оценивает уровень политических отношений с Беларусью - Али Абдель Аль Сайед
Беларусь полностью поддерживает подготовку соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Египтом - Мясникович
Президент Египта в первой половине 2019 года намерен посетить Беларусь
Экономика
Андрей Худык. Фото из архива Минприроды работает над переоснащением и цифровизацией геологоразведки в Беларуси
Кроссоверы Geely Atlas с турбированным мотором появятся в дилерских центрах в декабре
Белстат рассказал, что больше всего подешевело и подорожало в октябре
Происшествия
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома Пьяный бесправник на "запорожце" сбил пенсионерку в Толочинском районе
Крупную партию насвая изъяли у жителя Жлобина
Парни спасли 90-летнюю бабушку из горящего дома в Витебске
Общество
Вдохновляться и действовать - девиз первого женского саммита "Ты можешь!"
Первые масштабные слушания социально ответственных компаний пройдут в Минске 21 ноября
Курение более пачки сигарет в день увеличивает риск развития рака до 10 раз
Регионы
РЕПОРТАЖ: Как строится предприятие по выпуску белой жести в Миорах
Движение на участках дороги М1 будет ограничено 15 и 16 ноября
Энергетики восстанавливают электроснабжение в 73 населенных пунктах Минской области
Спорт
Во время матча Хоккеисты минского "Динамо" с сухим счетом уступили магнитогорскому "Металлургу"
WADA реформирует структуру управления организацией
Белорусский борец Никита Климович завоевал бронзу молодежного ЧМ в Бухаресте
Технологии
Владимир Андрейченко Беларусь предлагает Египту совместно разрабатывать и производить беспилотники
Nokia выпустит кнопочный телефон с батареей повышенной мощности
Индия запустила на орбиту новейший спутник связи
В мире
Доминик Рааб. Фото Reuters Британский министр по вопросам Brexit подал в отставку
Калифорнийские лесные пожары стали самыми смертоносными за столетие
Европарламент намерен ограничить выбросы CO2 грузовиками и автобусами
Калейдоскоп
Оксфордский словарь назвал слово 2018 года
Картина Эдварда Хоппера "Китайское рагу" продана за рекордные $92 млн
Китайские ученые изобрели контактные линзы с шипами
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко 14 ноября "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы Пресс-конференция Андрей Лобович,
Валерий Голубовский 13 ноября Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций Пресс-конференция Анатолий Котов,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами Пресс-конференция 31 октября XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский 23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года
Газета 7 дней
Ньюборн. Про малышей и фотографов
Царская рыба
Аквакультура экономит валюту
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия