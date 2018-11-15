Корреспонденту БЕЛТА первому из журналистов показали найденную рукопись Максима Богдановича

15 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Корреспондент БЕЛТА стал первым журналистом, которому в Институте мировой литературы Российской академии наук показали и позволили сфотографировать найденную студенческую тетрадь Максима Богдановича. В этой тетради - сделанные поэтом стихотворные переводы с белорусского на русский язык. Кроме того, одно из произведений, вероятно, является ранее неизвестным стихотворением Максима Богдановича.

"Да, вы первый журналист, которому мы показываем эту тетрадь, - подтвердила во время интервью заместитель директора института Дарья Московская. - Ее до вас вообще физически никто не видел, кроме нескольких научных и архивных сотрудников института".

По словам Дарьи Московской, после обнаружения тетради ее фотокопии были отправлены в Минск белорусским коллегам, которые участвуют в совместном исследовательском проекте "Горький-Богданович". "Результатом проекта станет книга, в которую войдет никогда ранее не издававшаяся переписка семей Максима Горького и Максима Богдановича, - сказала замдиректора института. - Она должна увидеть свет уже до конца этого года при финансовой поддержке Постоянного комитета Союзного государства. Если бы не этот проект к 150-летию Горького, то неизвестно, когда тетрадь была бы обнаружена".

Благодаря этой книге вскоре с тетрадью Максима Богдановича смогут познакомиться все почитатели его творчества. "Эту тетрадь в виде факсимиле мы вкладываем в то издание, которое вот-вот выйдет в рамках проекта "Горький-Богданович", - сообщила Дарья Московская.

Помимо этого, отметила она, электронную копию тетради планируется передать в Литературный музей Максима Богдановича в Минске. Замдиректора института также не исключила, что оригинал рукописи будет временно передан в Беларусь для выставочной демонстрации.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

Сомнений в подлинности найденной тетради Максима Богдановича нет - замдиректора Института мировой литературы Студенческая тетрадь Максима Богдановича считалась утраченной почти 100 лет. В ней оказались переводы стихов с белорусского на русский язык, сделанные поэтом. Одно из произведений, вероятно, является ранее неизвестным стихотворением Максима Богдановича.