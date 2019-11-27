Краеведческий музей в Бресте завершает цикл презентаций артефактов к 1000-летию города

27 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном краеведческом музее сегодня открылась 11-я выставка проекта "12 артефактов", посвященного тысячелетию города, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это предпоследняя выставка проекта. Сегодня публике предлагаем предметы из коллекции тканей и одежды - церковное облачение епископа Бостонского, викария Восточно-Американской епархии Митрофана Зноско. Вещь мемориальная, которая поступила к нам в фонды в 2012 году. Мы проводили изыскания и сбор по теме "Брестская русская гимназия", научный сотрудник музея искала выпускников либо их родственников и познакомилась с дочерью отца Митрофана", - рассказала вкратце историю экспоната автор проекта, заведующая научно-экспозиционным отделом краеведческого музея Нина Кириллова.

Отец Митрофан родился в Брест-Литовске в начале прошлого столетия. В этом городе в 1938-1944 годах был настоятелем Свято-Николаевской братской церкви. Позже жил и служил в храмах Польши, Германии, Австрии, Марокко и США. "Выполняя свой служебный и человеческий долг, он достиг высоких позиций в церковной карьере. Волею судьбы он оказался в Западном полушарии, тем не менее после его кончины некоторые предметы, фотографии, документы и церковное облачение вернулись в родной город как память о нем", - отметила собеседница.

Проект "12 артефактов" в течение всего года представляет возможность посмотреть на редкие экспонаты из фондов Брестского областного краеведческого музея. На демонстрацию одного предмета отводится всего неделя. В середине декабря будет презентован последний из выбранных раритетов. По словам Нины Кирилловой, это красивая и чрезвычайно редкая вещь, которая имеет нравственное, эстетическое значение для жителей Бреста и области.

В январе 2020 года в музее планируется организовать итоговую выставку проекта, где будут презентованы все 12 артефактов.-0-