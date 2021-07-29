Кревский замок вновь начал принимать гостей

29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Кревский замок вновь принимает посетителей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

В Гродненской области продолжаются работы по сохранению и восстановлению объектов историко-культурного наследия. В центре внимания - замки в Крево, Гольшанах, Гродно и Новогрудке, а также значимые усадьбы региона. "В Кревском замке завершены работы по консервации северо-восточной стены, в том числе восстановлена часть стены, прилегающей к Княжеской башне, установлены ворота. Сейчас идет экспертиза проектно-сметной документации по консервации юго-западной стены", - рассказали в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Завершение работ позволило вновь открыть замок для туристов. По выходным экскурсии здесь проводят сотрудники Сморгонского историко-краеведческого музея. С 4 июля объект посетили около 1 тыс. гостей.

Готовится к приему гостей и Старый Замок в Гродно, где завершаются работы первой очереди реконструкции. Сейчас также создается музейная экспозиция, основанная в том числе на использовании современных мультимедийных эффектов.

Продолжатся работы по консервации и реставрации Гольшанского замка, который принимает посетителей с мая.

В Новогрудке завершают укрепление склонов Замковой горы. Ведется работа по консервации руин Дозорной и Посадской башен, а также консервации с реставрацией башни Щитовка.

В музее-усадьбе Огинского в агрогородке Залесье под Сморгонью восстанавливают здание конюшни. В конюшне разместятся не только стойла для лошадей, но и помещения для хранения экипажей, фуража. Реализация проекта, как считают в управлении культуры, позволит посетителям познакомиться с хозяйственной жизнью усадьбы и значительно улучшить восприятие исторического объекта.

В центре внимания в регионе также вопросы сохранения неиспользуемых усадеб. В том числе кропотливая работа местных властей с владельцами, которыми порой выступают частные лица или организации. Например, положительные сдвиги наметились в судьбе дворцово-паркового комплекса Умястовских в Жемыславле, где именно райисполком взял на себя координирующую роль в решении возникающих вопросов.-0-