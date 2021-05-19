Крылатых обитателей Полесья можно увидеть на фотовыставке в Национальной библиотеке

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Птушкі Палесся" открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка рассказывает о разнообразии и богатстве белорусской природы. Ее главная цель - привлечь внимание к уникальным видам птиц, напомнить о красоте полесского края, а также о проблемах экологии, видового разнообразия, заинтересовать современным хобби - бердвотчингом.

"Мир невозможно представить без птиц. В то же время, к сожалению, сегодня мы уже не услышим голоса очень многих видов. Если не будем разумно относиться к окружающей среде, то мы, как и наши дети, внуки, не сможем услышать пение и других пернатых. Очень важно с раннего возраста приучать ребят бережно относиться к животным и птицам, причем формальные лозунги и лекции здесь не помогут. Сегодняшнее событие действительно поучительно, потому что, когда смотришь на снимки, чувствуешь, как замирает сердце, задумываешься о решениях, которые принимаешь, как они влияют на нашу жизнь. Благодаря мастерству фотографов мы видим уникальных представителей дикой природы. Когда смотришь на работы, даже не верится, что все это есть в белорусском крае", - сказала во время открытия первый заместитель генерального директора Национальной библиотеки Елена Долгополова.

На 22-м этаже библиотеки представлены 20 портретов полесских птиц и 20 снимков, отражающих места их обитания. Среди авторов работ - белорусские фотографы Николай Воробей, Андрей Шевчик, Павел Лычковский, Владимир Пакалевич, Виктор Козловский, Артем Турлай, Василий Федосенко и Сергей Козак.

"Это своеобразное путешествие по Полесью с фотографиями полесских птиц и среды их обитания, - отметили организаторы. - Научиться различать как можно больше видов птиц, знать их привычки и другие особенности, полюбоваться уникальным разнообразием крылатых жителей Полесья - все это может сделать бердвотчер во время путешествия и посетители выставки "Птушкі Палесся".

По словам директора общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" Александра Винчевского, в Беларуси обитают свыше 300 видов птиц, большая часть из них гнездится на Полесье. "Важно, чтобы каждый белорус понимал: то, что нам природой, Богом дано, не навсегда, и от нас зависит, сможем ли мы сохранить это наследие. Из-за деятельности человека некоторые виды птиц с территории страны исчезли, есть виды, о которых известно, что в республике живет буквально пара", - подчеркнул он.

Экспозиция является частью проекта "Палессе - дзікая прырода без межаў", который работает ради сохранения дикой среды одного из величайших природных ландшафтов Европы.

Организаторы выставки - Национальная библиотека, ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны" и Белорусский клуб фотографов дикой природы.

Увидеть фотоснимки можно до конца июня.-0-