Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" пройдет в Орше с 3 по 5 июня

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" с 3 по 5 июня состоится в Орше. Организаторы создадут праздничную атмосферу, которая отразит культурный, спортивный и экономический потенциал города на Днепре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Фестиваль откроется 3 июня программой историко-культурного наследия в оршанском Иезуитском коллегиуме (ул.Ленина, 6). В этот день здесь состоится круглый стол на тему "Орша: традиции в современности" (начало в 13.00), а также открытие выставок "Кола часу" и детского рисунка (17.30) и лекция-презентация "Современное белорусское изобразительное искусство" (18.00). В детской школе искусств №1 (ул.Ленина, 21) пройдет концерт органной музыки и творческая встреча Валерия Шмата "Мой крок да Алiмпу"(19.00).

Программа фестиваля продолжится 4 июня образовательным семинаром по продвижению творческих и инновационных проектов "Молодежный бренд" (ул. Ленина, 6, 12.00) и культурно-экономической программой "Капитал места"(14.00). Его участники обсудят разработку и продвижение национальных и региональных брендов.

Одной из центральных площадок фестиваля 5 июня станет "Вытокі. Крок да Алiмпу" (Ледовый дворец, ул.Ленина, 79; спортивный комплекс "Олимпиец", ул.Шевченко, 21, официальное открытие - 13.00), где каждый желающий может принять участие в соревнованиях и конкурсах, всей семьей проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. Для участников будет работать фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа "Белорусские бренды".

Важное место на фестивале займет площадка вокального конкурса (16.00). Профессиональное жюри определит лучших молодых исполнителей, которые получат не только дипломы и ценные призы, но и возможность дальнейшего творческого развития. Желающие разучить движения старинных белорусских танцев и современных хореографических направлений смогут посетить танцевальный мастер-класс от профессионалов.

Завершится фестивальная программа 5 июня вечерним гала-концертом (19.00) с участием популярных артистов Жанет, Валерия Шмата, Гюнешь, арт-группы "Белорусы", группы "Дрозды", Зины Куприянович, Ирины Дорофеевой, групп Jazz City Band и "Байсити", Александра Воронище.

Напомним, что масштабное мероприятие стартовало в мае в Лиде.

Спортивно-культурный фестиваль "Вытокі" в 2021 году пройдет также в Кобрине (10-12 июня), Мозыре (24-26 июня), Бобруйске (15-17 июля) и Жодино (5-7 августа). "Вытокi" (VYTOKI) - белорусский бренд, символ, который отражает направленность фестивального движения с целью популяризации национальной культуры, спорта, истории, традиций и поддержки малых городов. Организаторами фестиваля "Вытокi" являются Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Федерация профсоюзов Республики Беларусь.-0-