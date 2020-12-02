Кунцевич: миролюбие и добрососедство являются неотъемлемой частью природы белорусов

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миролюбие и добрососедство исторически являются неотъемлемой частью природы белорусов, сказал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич сегодня во время презентации альбома "Шматнацыянальная Беларусь" лауреата премии Президента Беларуси "За духовное возрождение" Владимира Лиходедова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашем государстве живут представители 156 национальностей, 25 религиозных конфессий. И каждый из них обогащает нашу культуру, ее духовное наследие, формирует образ Беларуси как страны, где рады каждому, кто приходит сюда с добром. Благодаря политике нашего Президента, Беларусь одна из немногих стран на постсоветском пространстве, которая избежала конфликтов на межнациональной и религиозной почве", - отметил Андрей Кунцевич.

По его словам, новая книга Владимира Лиходедова напоминает о том, что миролюбие, уважительное отношение к другим национальностям, добрососедство исторически являются неотъемлемой частью природы белорусов. "Как мне кажется, это издание позволяет всем нам посмотреть на сегодняшний день через призму богатой истории Беларуси, ее многовековых традиций, - подчеркнул замглавы Администрации Президента. - За каждым фотоснимком, открыткой, сюжетом в этой книге чувствуется невероятная сила, энергия нашего рода и земли. Книга возвращает читателя к известному тезису о том, что нас много, мы разные, но Беларусь у нас одна. И коль современному поколению белорусов выпал уникальный шанс создать первое в истории самостоятельное белорусское государство, мы, безусловно, должны распорядиться им должным образом, учиться у наших предков уважению друг к другу, умению беречь мир и согласие на родной земле, и, конечно же, умению ценить то, что было сделано предыдущими поколениями. Именно такую Беларусь - доброжелательную, гостеприимную, самобытную и многогранную - можно найти на страницах нового издания автора".

Альбом "Шматнацыянальная Беларусь" Владимира Лиходедова вышел в серии историко-просветительского проекта "У пошуках страчанага". В основе издания - более 400 открыток и фотографий конца XIX - начала XX века из частной коллекции автора. На сбор материалов для книги ушло 45 лет. Комментарии к иллюстрациям представлены на белорусском, русском и английском языках.-0-