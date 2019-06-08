Лариса Долина, "Хор Турецкого" и лезгинка: День многонациональной России проходит в Минске

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "День многонациональной России" сегодня проходит в Минске. Праздник организован на территории Верхнего города и на сцене у Дворца спорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Праздник на территории Верхнего города запланирован с 12.00 до 16.00. В программе мероприятия - концерт творческих коллективов, а также многочисленных гостей из России. Здесь же откроются свыше 20 тематических интерактивных зон, например "Русь сказочная", "Спортивная площадка", "Город мастеров", "Добро пожаловать!", "Эх, прокачу!", "Россия туристическая", "Краса России". Работать будут выставка российского автопрома, летний кинотеатр и студия исторического танца. В 14.00 разыграют приз за лучший костюм в цветах национального флага России.

Впервые на спортивной площадке состоятся показательные соревнования и мастер-классы федераций скейтбординга и уличной гимнастики "Воркаут", армрестлинга. Все желающие, включая детей, смогут принять участие в традиционных "Веселых стартах", состязаниях и играх, победителей которых наградят памятными призами и сувенирами. Откроются Русский, Поволжский и Северо-Кавказский дворики. Все желающие смогут посетить настоящий музей на колесах "Россия морская".

Умельцы представят различные виды ремесел, среди которых керамика, гончарство, вязание, художественная обработка бересты, ковка, ткачество поясов на дощечках, вышивка, плетение из соломы и лозы. С традициями и народными костюмами предложат познакомиться представители татаро-башкирской, чувашской, русской и дагестанской диаспор. Будет организована фотозона.

Во время праздничных мероприятий можно будет продегустировать многонациональную кухню России. Угощать планируют солдатской гречневой кашей, чаем, прохладным квасом, пряниками и пирожками. Будет работать и фуд-корт.

На улице Зыбицкой самые юные гости праздника смогут покататься на пони и лошадях, а их родители - на мотоциклах байкеров.

Для молодежи на празднике будут работать не только развлекательные и интерактивные зоны, но и образовательные площадки, где расскажут о деятельности российских вузов в Беларуси, а также Белорусско-Российского университета.

Организаторы также обещают удивить обилием музыкальных номеров и постановок. На сцене в Верхнем городе выступят хор русской песни имени А.Никитиной, танцевальный ансамбль "Легенды Кавказа", фольклорный татаро-башкирский ансамбль "Лейсян", чувашский вокально-инструментальный ансамбль "Хамар-Ял" и многие другие исполнители.

В 21.30 во дворике отеля "Монастырский" запланирован показ известного кинофильма российского производства.

Гала-концерт у Дворца спорта начнется в 14.00 и продлится до 22.00. Для минчан и гостей белорусской столицы споет знаменитый "Хор Турецкого", который за 29 лет выступил более 8 тыс. раз на лучших мировых сценах и представил композиции во всех музыкальных жанрах более чем на 10 мировых языках. С хоровыми традициями русской культуры белорусов познакомит также Государственный Волжский русский народный хор имени П.М.Милославова и другие коллективы.

Почетной гостьей праздника станет обладательница одного из самых узнаваемых голосов в России, звезда эстрадной и джазовой сцены, народная артистка России Лариса Долина. А оркестр под управлением народного артиста Игоря Бутмана исполнит культовые джазовые стандарты.

Хореографическими номерами и постановками удивят ансамбль танца "Лезгинка" из Республики Дагестан, ансамбль народного танца имени Ф.А.Гаскарова из Республики Башкортостан, ансамбль песни и пляски северно-западного военного округа из Ленинградской области и Академический ансамбль танца "Каприс" из Калужской области. Специальную детскую программу подготовили артисты вокальной группы "Волшебники двора" и ансамбля "Радуга".

Организаторами праздника выступают посольство России в Беларуси, Мингорисполком, представительство Россотрудничества в Беларуси, Координационный совет руководителей общественных объединений российских соотечественников, Республиканский центр национальных культур.-0-