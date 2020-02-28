Латушко рассказал о премьерах и проектах Купаловского к столетнему юбилею

28 февраля, Минск /Анастасия Архипова - БЕЛТА/. Национальный академический театр имени Янки Купалы готовится к столетнему юбилею. Генеральный директор театра Павел Латушко рассказал журналистам о премьерах и готовящихся проектах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нас объединяет слоган "Театральное искусство - национальная ценность страны". Благодаря тому, что театр носит имя знаменитого песняра Янки Купалы, мечтавшего о независимой Беларуси, единстве народа, уважении и любви к белорусской культуре и языку, Купаловский взял на себя миссию на собственном примере показать важность театрального искусства как части национальной культуры и популяризировать эти идеи в стране и за ее пределами", - сказал Павел Латушко.

По его словам, активная работа по позиционированию Купаловского театра увеличила процент посещаемости: за прошлый год эта цифра составила более 100 тыс. зрителей. "Фактически мы имеем почти стопроцентное посещение спектаклей. За январь и февраль было продано 98% билетов на наши спектакли", - рассказал гендиректор.

Павел Латушко поделился, что за один вечер 27 февраля театр показал три аншлаговых спектакля: на главной сцене Купаловского - "Арт", в Доме офицеров - "Паўлінку", на камерной сцене - "Радзіва "Прудок". Постановки посетили 1069 зрителей. "Думаю, что это рекорд для драматических театров нашей страны, и мы этим гордимся. Мы благодарны нашей публике, которая нас любит и приходит знакомиться с нашей работой", - подчеркнул он.

14-15 марта зритель увидит премьеру - пластический спектакль "En souvenir de Шагал". Готовятся обновленные спектакли "Тутэйшыя" Янки Купалы и "Iдылiя" по Винценту Дунину-Марцинкевичу в постановке Николая Пинигина, вернется в репертуар спектакль "Не мой" в постановке Александра Гарцуева. В конце июня в Несвижском замке покажут "Караля Ліра".

К столетию театра подготовлены 11 видеороликов и четыре баннера, которые разместят на улицах Минска и других белорусских городов. Плакаты создал художник Артем Тимошенко. Во время Международного дня театра планируется представить фотопроект "Сто портретов Купаловского" при поддержке и финансировании Министерства культуры, автор - Максим Коростылев.

В издательстве "Беларусь" скоро увидит свет книга по истории театра, отдельный фотоальбом будет посвящен сценографии. Обновляется музейная экспозиция Купаловского. Театр сотрудничает с Минским государственным музыкальным колледжем имени М.И. Глинки: учащиеся и преподаватели исполняют классические произведения перед спектаклями и в антрактах.-0-