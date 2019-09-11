11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреаты конкурса молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы" награждены в Минске. Официальная церемония прошла в Национальном художественном музее Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот проект стал многолетним художественным явлением в литературной и культурной жизни Союзного государства. Его результатом является открытие новых имен и авторов. Постоянный комитет Союзного государства определил для этого конкурса жанр рассказа. Наверное, это самый сложный жанр в художественной прозе. Я верю, что по этим рассказам последующие поколения будут рассматривать наше время", - сказал министр информации Александр Карлюкевич во время церемонии награждения.

Александр Карлюкевич

По его словам, в произведениях лауреатов конкурса много философии жизни. "Молодые авторы хорошо чувствуют время, знают предмет, о котором пишут. И, наверное, поэтому многие из них не первый раз становятся победителями конкурса", - отметил министр.

Как подчеркнул заместитель Государственного секретаря Союзного государства Дмитрий Соловьев, произведения молодых авторов могут вызвать интерес к чтению у детей. "Я многодетный отец, у меня четверо детей. Считаю, что сегодня дети читают книги очень редко. А чтобы они читали чаще, нужно, чтобы эти книги писала молодежь. Поэтому мы будем поддерживать это движение и считаем, что нужно привлекать талантливых авторов для освещения каких-то значимых событий в жизни двух государств", - добавил он.

Дмитрий Соловьев

Проект ориентирован на поиск, раскрытие и поддержку молодых талантливых авторов, проводится с целью привлечения внимания молодых писателей к истории, культуре и литературным традициям России и Беларуси, строительству Союзного государства. Среди задач конкурса - укрепление российско-белорусских культурных связей, поощрение творчества молодых авторов двух стран, предоставление им возможности публикации и продвижение их произведений, а также открытие новых имен в литературе.

Впервые конкурс состоялся в 2012 году. За это время сложилась хорошая традиция раз в два года определять победителей союзного литературного состязания. В этом году на конкурс поступило более 70 авторских произведений из 40 регионов Беларуси и России, от Бреста до Дальнего Востока. К участию приглашались молодые белорусские и российские авторы в возрасте 18-30 лет. К рассмотрению членами жюри принимались только прозаические произведения малой литературной формы (рассказ, очерк, эссе), которые ранее не публиковались и не участвовали в других конкурсах.

В итоге определены 10 лучших произведений белорусских и российских авторов. Лауреатами конкурса от Беларуси стали Андрей Кулеш, Елена Попко, Юлия Шурбина, Карина Пашкевич-Ломтева, Анастасия Бакунович, от России - Дмитрий Лагутин, Виктор Чигир, Екатерина Копыткова, Алина Осокина, Яна Павлова.

Анастасия Бакунович

Дмитрий Лагутин

Андрей Кулеш

Елена Попко

Алина Осокина

Юлия Шурбина

Карина Пашкевич-Ломтева

Учредителем выступает Постоянный комитет Союзного государства. Организационную поддержку оказывают Ассоциация "Познаем Евразию", Институт мировой литературы имени А.М.Горького, Национальный пресс-центр Беларуси.-0-

Фото Максима Гучека