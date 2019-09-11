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11 сентября 2019, 16:40

Лауреаты конкурса молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы" награждены в Минске

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреаты конкурса молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы" награждены в Минске. Официальная церемония прошла в Национальном художественном музее Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот проект стал многолетним художественным явлением в литературной и культурной жизни Союзного государства. Его результатом является открытие новых имен и авторов. Постоянный комитет Союзного государства определил для этого конкурса жанр рассказа. Наверное, это самый сложный жанр в художественной прозе. Я верю, что по этим рассказам последующие поколения будут рассматривать наше время", - сказал министр информации Александр Карлюкевич во время церемонии награждения.

Александр Карлюкевич
Александр Карлюкевич

По его словам, в произведениях лауреатов конкурса много философии жизни. "Молодые авторы хорошо чувствуют время, знают предмет, о котором пишут. И, наверное, поэтому многие из них не первый раз становятся победителями конкурса", - отметил министр.

Как подчеркнул заместитель Государственного секретаря Союзного государства Дмитрий Соловьев, произведения молодых авторов могут вызвать интерес к чтению у детей. "Я многодетный отец, у меня четверо детей. Считаю, что сегодня дети читают книги очень редко. А чтобы они читали чаще, нужно, чтобы эти книги писала молодежь. Поэтому мы будем поддерживать это движение и считаем, что нужно привлекать талантливых авторов для освещения каких-то значимых событий в жизни двух государств", - добавил он.

Дмитрий Соловьев
Дмитрий Соловьев

Проект ориентирован на поиск, раскрытие и поддержку молодых талантливых авторов, проводится с целью привлечения внимания молодых писателей к истории, культуре и литературным традициям России и Беларуси, строительству Союзного государства. Среди задач конкурса - укрепление российско-белорусских культурных связей, поощрение творчества молодых авторов двух стран, предоставление им возможности публикации и продвижение их произведений, а также открытие новых имен в литературе.

Впервые конкурс состоялся в 2012 году. За это время сложилась хорошая традиция раз в два года определять победителей союзного литературного состязания. В этом году на конкурс поступило более 70 авторских произведений из 40 регионов Беларуси и России, от Бреста до Дальнего Востока. К участию приглашались молодые белорусские и российские авторы в возрасте 18-30 лет. К рассмотрению членами жюри принимались только прозаические произведения малой литературной формы (рассказ, очерк, эссе), которые ранее не публиковались и не участвовали в других конкурсах.

В итоге определены 10 лучших произведений белорусских и российских авторов. Лауреатами конкурса от Беларуси стали Андрей Кулеш, Елена Попко, Юлия Шурбина, Карина Пашкевич-Ломтева, Анастасия Бакунович, от России - Дмитрий Лагутин, Виктор Чигир, Екатерина Копыткова, Алина Осокина, Яна Павлова.

Анастасия Бакунович
Анастасия Бакунович

Дмитрий Лагутин
Дмитрий Лагутин

Андрей Кулеш
Андрей Кулеш

Елена Попко
Елена Попко

Алина Осокина
Алина Осокина

Юлия Шурбина
Юлия Шурбина

Карина Пашкевич-Ломтева
Карина Пашкевич-Ломтева

Учредителем выступает Постоянный комитет Союзного государства. Организационную поддержку оказывают Ассоциация "Познаем Евразию", Институт мировой литературы имени А.М.Горького, Национальный пресс-центр Беларуси.-0-

Фото Максима Гучека

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конкурс литература Союзное государство
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