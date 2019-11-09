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09 ноября 2019, 09:04

Легендарный композитор Александра Пахмутова отмечает 90-летие

Александра Пахмутова. Фото из архива
Александра Пахмутова. Фото из архива

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке СССР, талантливому композитору Александре Пахмутовой сегодня исполняется 90 лет.

Александра Николаевна родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка Волгоградской области. Ее родители рано заметили, что дочь отличается исключительной музыкальной одаренностью. Первые мелодии Аля сочинила в трехлетнем возрасте, а уже в пять лет написала пьесу для фортепиано "Петухи поют". Талантливая девочка была постоянной участницей художественной самодеятельности в школе. В 1942-1943 годах Александра Пахмутова находилась в эвакуации в Караганде (Казахстан), в этот период она написала свои первые песни - "Если будешь ранен, милый, на войне" и "Если я не вернусь, дорогая" на стихи Иосифа Уткина.

Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с юбилеемЛукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с юбилеем
Глава государства подчеркнул, что созданные ею музыкальные произведения о Беларуси стали настоящими шедеврами и на протяжении многих лет пользуются огромной популярностью в разных странах мира.

Несмотря на все трудности военного времени, родители в 1943 году сумели отвезти юную Александру в Москву, где она была принята в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории (тогда она называлась Школа одаренных детей). В 1948 году Александра Пахмутова поступила в Московскую консерваторию, после обучения в которой окончила аспирантуру.

Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Фото из архива
Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Фото из архива

В 1956 году Александра Николаевна познакомилась с поэтом Николаем Добронравовым. Произошло это в студии детского вещания Всесоюзного радио, редактор которого поручила им сочинить что-нибудь к летним каникулам. Так появилась песня "Лодочка моторная" - и один из самых крепких творческих и семейных союзов. Через три месяца после знакомства Александра Пахмутова и Николай Добронрав поженились и с тех пор не расстаются.

В конце 1950-х Александра Пахмутова впервые написала музыку для кинофильма "По ту сторону", в том числе "Песню о тревожной молодости", которая впоследствии стала очень популярной. Примерно в то же время она создала музыку для легендарного советского фильма "Девчата" - песни из этой картины и сегодня считаются поистине народными.

Николай Басков и Александра Пахмутова. Фото из архива
Николай Басков и Александра Пахмутова. Фото из архива

Постепенно Александра Пахмутова становится ведущим автором молодежной песни. Она посвящала свои произведения различным знаковым событиям в истории страны: строительству Братской ГЭС, перекрытию Ангары… При этом немалая часть ее песен отражала обычные переживания молодых людей - о первой любви, первых свиданиях и простом человеческом счастье. Ее мелодии звучали на комсомольских собраниях, на всесоюзных стройках, на спортивных аренах и просто на танцплощадках. Александру Пахмутову называют самым народным композитором, и неспроста - все ее песни сразу же становились популярными. Не было артиста, который не мечтал бы, чтобы именно ему она доверила исполнить свое новое произведение. Ее песни пели и поют сотни солистов и музыкальных коллективов, среди них - Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Валентина Толкунова, Людмила Гурченко, Майя Кристалинская, Анна Герман, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, София Ротару и многие другие. Всего на счету талантливейшего композитора - более 400 произведений, которые любят миллионы людей по всему миру.

Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Фото из архива
Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Фото из архива

Александра Пахмутова работает в разных жанрах. Ее перу принадлежат и произведения для симфонического оркестра ("Русская сюита", концерт для трубы с оркестром, увертюра "Юность", "Ода на зажжение огня", музыка для ансамбля колоколов и оркестра Ave Vita), и сочинения кантатно-ораториального жанра ("Василий Теркин", "Прекрасная, как молодость, страна", кантаты для детского хора и симфонического оркестра "Красные следопыты", отрядные песни). На музыку Пахмутовой в московском Большом театре и Одесском Государственном театре оперы и балета был поставлен балет "Озаренность".

Стихи к музыке Александры Пахмутовой писали многие известные поэты: Лев Ошанин, Михаил Матусовский, Евгений Долматовский, Михаил Львов, Роберт Рождественский, Сергей Гребенников, Римма Казакова. И все-таки трудно себе представить ее музыку без стихов Николая Добронравова, с которым они в браке уже 63 года - это воистину союз длиною в жизнь. Говорят, что без поэта Добронравова не было бы композитора Пахмутовой - и наоборот. У пары нет детей, однако их брак едва ли можно назвать бесплодным, ведь их дети - это их песни.

Творчество Александры Пахмутовой отмечено всевозможными высокими наградами и званиями: она является народной артисткой СССР, Героем Социалистического Труда, лауреатом двух Государственных премий СССР, а также Государственной премии Российский Федерации. Но самое главное, что без таких ее песен, как "Нежность", "Обнимая небо", "Белоруссия", "Беловежская пуща", "Надежда", "Птица счастья", "Как молоды мы были" и многих других невозможно представить современную музыкальную культуру. А трогательную композицию "До свиданья, Москва!" - прощальный гимн московской Олимпиады-80 - знал весь мир. И не просто знал, а плакал, когда под эту мелодию в небо улетал олимпийский Мишка.

Замечательные песни, написанные Александрой Николаевной для ансамблей "Песняры" и "Верасы", вошли в золотой фонд национальной культуры Беларуси. В 2000 году за активную деятельность по развитию и укреплению белорусско-российских связей указом Президента Республики Беларусь Александра Пахмутова награждена орденом Франциска Скорины. Ей также были вручены специальная награда Президента "Через искусство - к миру и взаимопониманию" и премия Союзного государства в области литературы и искусства. Имя прославленного композитора одним из первых засияло на Аллее звезд у Летнего амфитеатра в Витебске.

Александра Пахмутова и сегодня продолжает творить, принимает активное участие в различных телепроектах и шоу, выступает с концертами. К юбилею композитора в московском Большом театре запланирован "Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой", в котором примут участие сама юбиляр, а также артисты самых разных жанров: Денис Мацуев и Лев Лещенко, Сергей Полунин и Хибла Герзмава, Евгений Миронов и Сергей Безруков, группа "Любэ" и Тамара Гвердцители, Кубанский казачий хор и оркестр Большого театра России. Дирижировать концертом будут Михаил Плетнев и Юрий Башмет. В программе заявлены и премьеры, в том числе фрагменты новых балетов, а также прозвучит симфоническая музыка Александры Пахмутовой. Прямую трансляцию концерта будет вести 10 ноября один из российских телеканалов.

В честь 90-летнего юбилея композитора российская звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила виниловую пластинку "Песни Александры Пахмутовой". В нее вошли легендарные песни "Надежда", "Нежность", "Беловежская пуща", "Звездопад", "Главное, ребята…", "Мелодия", "И вновь продолжается бой…" и другие. Легендарные хиты звучат в исполнении Анны Герман, Муслима Магомаева, Майи Кристалинской, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, Валентины Толкуновой.-0-

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